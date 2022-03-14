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Новый имидж Холли Берри и «голое» платье Кристен Стюарт: чем запомнилась Critics Choice Awards

График селебрити 13 марта выдался и правда насыщенным. В Лос-Анджелесе состоялась 27-я ежегодная церемония вручения Critics Choice Awards, а в Лондоне — BAFTA. Концентрация знаменитостей на красных дорожках зашкаливала! На мероприятии в солнечной Калифорнии отметились Мэнди Мур, Холли Берри, Кристен Стюарт, Джаред Лето, Уилл Смит с женой Джадой, Кирстен Данст и многие другие.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Холли Берри

Фото: Dpa

Холли Берри появилась на церемонии в обновленном имидже: актриса вернула короткую стрижку, которую носила в 2000-х, и добавила блонд. Стилист подобрала для звезды эффектный бархатный костюм в паре с дерзким корсетом — все Dolce & Gabbana.

Селена Гомес выгуливала роскошное алое платье Louis Vuitton, вдохновившись образом Мэрилин Монро. Дополняли его головокружительные шпильки Gianvito Rossi и украшения Boucheron.

Кристен Стюарт, по всей видимости, увлеклась образом своей героини принцессы Дианы. После этой роли актриса превратилась из бунтарки в истинную леди. В качестве «платья мести» Стюарт выбрала комбинацию цвета шампань, которая практически слилась с тоном кожи и создала эффект голого тела.

Кристен Стюарт

Dpa

Селена Гомес

Dpa

Американская актриса Пейтон Лист появилась в платье российского бренда Yanina Couture.

Листайте фотогалерею, чтобы увидеть больше образов!

Пейтон Лист

Пейтон Лист

Фото: Globallook

Тем же вечером важное событие отмечала Рианна. Барбадосская дива запустила новую линейку косметики для своего бренда, в честь чего организовала пышную презентацию. Главной гостьей стала, конечно же, сама Ри — с животом напоказ и на высоких шпильках. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Dpa / GettyImages

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