Новый имидж Холли Берри и «голое» платье Кристен Стюарт: чем запомнилась Critics Choice Awards
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Фото: Dpa
Холли Берри появилась на церемонии в обновленном имидже: актриса вернула короткую стрижку, которую носила в 2000-х, и добавила блонд. Стилист подобрала для звезды эффектный бархатный костюм в паре с дерзким корсетом — все Dolce & Gabbana.
Селена Гомес выгуливала роскошное алое платье Louis Vuitton, вдохновившись образом Мэрилин Монро. Дополняли его головокружительные шпильки Gianvito Rossi и украшения Boucheron.
Кристен Стюарт, по всей видимости, увлеклась образом своей героини принцессы Дианы. После этой роли актриса превратилась из бунтарки в истинную леди. В качестве «платья мести» Стюарт выбрала комбинацию цвета шампань, которая практически слилась с тоном кожи и создала эффект голого тела.
Dpa
Dpa
Американская актриса Пейтон Лист появилась в платье российского бренда Yanina Couture.
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Фото: Globallook
Тем же вечером важное событие отмечала Рианна. Барбадосская дива запустила новую линейку косметики для своего бренда, в честь чего организовала пышную презентацию. Главной гостьей стала, конечно же, сама Ри — с животом напоказ и на высоких шпильках. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Dpa / GettyImages