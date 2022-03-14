Новый имидж Холли Берри и «голое» платье Кристен Стюарт: чем запомнилась Critics Choice Awards

Холли Берри появилась на церемонии в обновленном имидже: актриса вернула короткую стрижку, которую носила в 2000-х, и добавила блонд. Стилист подобрала для звезды эффектный бархатный костюм в паре с дерзким корсетом — все Dolce & Gabbana.

Селена Гомес выгуливала роскошное алое платье Louis Vuitton, вдохновившись образом Мэрилин Монро. Дополняли его головокружительные шпильки Gianvito Rossi и украшения Boucheron.

Кристен Стюарт, по всей видимости, увлеклась образом своей героини принцессы Дианы. После этой роли актриса превратилась из бунтарки в истинную леди. В качестве «платья мести» Стюарт выбрала комбинацию цвета шампань, которая практически слилась с тоном кожи и создала эффект голого тела.