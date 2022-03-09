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Пенелопа Крус и модель Chanel померились стройностью в ультрамини: голосуйте, кто круче

Начался ежегодный киномарафон в преддверии «Оскара»: церемония состоится уже совсем скоро, 28 марта. Среди номинантов — одна из самых красивых пар — Пенелопа Крус и ее муж Хавьер Бардем. Впрочем, Пенелопа успевает все: 8 марта она сияла на кинофестивале в Санта-Барбаре, накануне — на ланче, приуроченном к «Оскару».
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Пенелопа Крус

Фото: Globallook

За премией «Монтесито» Крус вышла в фактурном платье цвета бургунди, которое выгодно подчеркнуло формы. Накидка в пол и акцентные украшения привнесли в образ шик с королевским размахом.

Весьма скромному вечернему образу предшествовал костюм из весенней коллекции Chanel. Во главе угла, конечно же, твид — на этот раз в оттенке Hot Pink. В двойке из удлиненного жилета и микрошорт Пенелопа перещеголяла даже профессиональную модель с подиума. А с босоножками, кстати, актриса решила долго не думать — взяла одну пару для двух выходов.

Пенелопа Крус

Globallook

Пенелопа Крус

Vogue.com / Vogue Runway

Среди номинанток на «Оскар-2022» оказалась и Кристен Стюарт — удачу ей принес нашумевший фильм «Спенсер». На кинофестивале в Санта-Барбаре актриса появилась в «голом» платье из кутюрной коллекции Chanel. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / Vogue.com

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