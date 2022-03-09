Пенелопа Крус и модель Chanel померились стройностью в ультрамини: голосуйте, кто круче
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
За премией «Монтесито» Крус вышла в фактурном платье цвета бургунди, которое выгодно подчеркнуло формы. Накидка в пол и акцентные украшения привнесли в образ шик с королевским размахом.
Весьма скромному вечернему образу предшествовал костюм из весенней коллекции Chanel. Во главе угла, конечно же, твид — на этот раз в оттенке Hot Pink. В двойке из удлиненного жилета и микрошорт Пенелопа перещеголяла даже профессиональную модель с подиума. А с босоножками, кстати, актриса решила долго не думать — взяла одну пару для двух выходов.
Globallook
Vogue.com / Vogue Runway
Среди номинанток на «Оскар-2022» оказалась и Кристен Стюарт — удачу ей принес нашумевший фильм «Спенсер». На кинофестивале в Санта-Барбаре актриса появилась в «голом» платье из кутюрной коллекции Chanel. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / Vogue.com