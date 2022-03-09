Пенелопа Крус и модель Chanel померились стройностью в ультрамини: голосуйте, кто круче

За премией «Монтесито» Крус вышла в фактурном платье цвета бургунди, которое выгодно подчеркнуло формы. Накидка в пол и акцентные украшения привнесли в образ шик с королевским размахом.

Весьма скромному вечернему образу предшествовал костюм из весенней коллекции Chanel. Во главе угла, конечно же, твид — на этот раз в оттенке Hot Pink. В двойке из удлиненного жилета и микрошорт Пенелопа перещеголяла даже профессиональную модель с подиума. А с босоножками, кстати, актриса решила долго не думать — взяла одну пару для двух выходов.