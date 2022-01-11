Селена Гомес показала декольте, с которым невозможно смотреть в глаза
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Селена появилась в новой вариации на тему маленького черного платья — на этот раз от Louis Vuitton. Акцент в нем на талию, а главное — на бюст: нескромный вырез практически не оставил места для фантазии, зато подчеркнул нужное. Да так, что аутфит вполне бы нашел место в нашем топе самых дерзких платьев знаменитостей. Венчают образ baby doll эффектные банты на бретелях, а завершают лаконичные серьги-хупы Jennifer Fisher и мейкап в нюдовых тонах.
Фото: Instagram @selenagomez
Ранее мы обсуждали один из главных звездных трендов с красных дорожек — «мокрые» платья. Эти наряды выглядят так, будто в них попали под сильный ливень. Зато фигура в них безупречна, а образ сверхсоблазнителен. На эксперимент уже решились Зендая, Кэти Перри, Ким Кардашьян и другие знаменитости. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @selenagomez / Globallook