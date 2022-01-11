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Селена Гомес показала декольте, с которым невозможно смотреть в глаза

Селена Гомес посетила пресс-день по случаю премьеры мультфильма «Монстры на каникулах», в котором голосом звезды говорит один из персонажей. Для мероприятия 29-летняя певица заручилась поддержкой стилиста и декольте с далеко не детским размахом. В образе и правда есть на что посмотреть, и явно не в глаза. Разбираем в деталях образ, который заставит бывшего кусать локти!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Селена Гомес

Фото: Globallook

Селена появилась в новой вариации на тему маленького черного платья — на этот раз от Louis Vuitton. Акцент в нем на талию, а главное — на бюст: нескромный вырез практически не оставил места для фантазии, зато подчеркнул нужное. Да так, что аутфит вполне бы нашел место в нашем топе самых дерзких платьев знаменитостей. Венчают образ baby doll эффектные банты на бретелях, а завершают лаконичные серьги-хупы Jennifer Fisher и мейкап в нюдовых тонах.

Селена Гомес

Селена Гомес

Фото: Instagram @selenagomez

Ранее мы обсуждали один из главных звездных трендов с красных дорожек — «мокрые» платья. Эти наряды выглядят так, будто в них попали под сильный ливень. Зато фигура в них безупречна, а образ сверхсоблазнителен. На эксперимент уже решились Зендая, Кэти Перри, Ким Кардашьян и другие знаменитости. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @selenagomez / Globallook

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