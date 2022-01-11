Селена Гомес показала декольте, с которым невозможно смотреть в глаза

Селена появилась в новой вариации на тему маленького черного платья — на этот раз от Louis Vuitton. Акцент в нем на талию, а главное — на бюст: нескромный вырез практически не оставил места для фантазии, зато подчеркнул нужное. Да так, что аутфит вполне бы нашел место в нашем топе самых дерзких платьев знаменитостей. Венчают образ baby doll эффектные банты на бретелях, а завершают лаконичные серьги-хупы Jennifer Fisher и мейкап в нюдовых тонах.