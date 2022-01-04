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Хоть выжимай: 5 самых ярких выходов знаменитостей в «мокрых» платьях

Укладкой с мокрым эффектом уже никого не удивить, зато платьем — очень даже возможно. Сразу несколько звездных красоток появлялись на красных дорожках так, будто по дороге их настиг мощный ливень. Зато нужный эффект был достигнут: выходы обсуждались максимально долго, а некоторые из них даже претендуют на статус культовых. Обязательно приберегите модный трюк для самых ответственных мероприятий!
Хоть выжимай: 5 самых ярких выходов знаменитостей в «мокрых» платьях

Зендая

Кинофестиваль в Венеции в 2021-м стал настоящим глотком свежего воздуха: светские мероприятия вошли в офлайн-режим, а звезды вновь могут мериться нарядами от-кутюр. На одном из премьерных показов появилась Зендая и произвела настоящий фурор. Специально для актрисы Оливье Рустен, креативный директор модного Дома Balmain, разработал «мокрое» платье, которое делалось вручную по слепку фигуры звезды. К нему — пару лодочек в тон и увесистые изумруды Bvlgari.

Зендая

Зендая

Фото: Dpa

Кэти Перри

На церемонии CMA Awards, посвященной кантри-музыке, Кэти Перри тоже появилась с блеском. Быть может, наряд Зендаи послужил референсом? Певица выбрала силуэтное макси-платье Vivienne Westwood в оттенке шоколада, которое «обняло» формы так, будто его слегка намочили.

Кэти Перри

Кэти Перри

Фото: Eastnews

Ким Кардашьян

К Met Gala Ким Кардашьян всегда готовится с особым трепетом. В одном из интервью звезда вспоминала свой дебютный бал, на котором она появилась в цветочном платье Givenchy и на позднем сроке беременности. Однако самым ярким образом стал тот, что для экс-супруги Канье Уэста придумал Тьери Мюглер, — роскошное платье-невидимка с хрустальными каплями. Сама Ким этот выход помнит очень хорошо: в тесном корсете ей было трудно дышать, а чтобы не разрушить конструкцию, звезда ни разу за вечер не присела.

Ким Кардашьян и Канье Уэст

Ким Кардашьян и Канье Уэст

Кайли Дженнер

Кайли Дженнер не скупится на креативные идеи для собственного бренда косметики. Главная героиня, конечно же, она сама. В одной из кампаний юная миллиардерша примерила образ лесной нимфы, для которого выбрала платье от Di Petsa. Кажется, что оно насквозь промокло, но нет — это «фишка» бренда.

Кайли Дженнер

Кайли Дженнер

Фото: Globallook

Белла Хадид

Вслед за Кайли Дженнер внимание на Di Petsa обратила и Белла Хадид. Модель взяла подобное, но в мини-варианте в отпуск. Наряд с ультрасоблазнительным эффектом обошелся звезде подиума в круглую сумму — 2840 долларов (около 209 200 рублей).

Белла Хадид

Белла Хадид

Фото: Instagram @bellahadid

Ранее мы обсуждали самые скандальные декольте звезд. Так, Клаудия Шиффер выбрала слишком тесное платье и вышла в свет с «помятым» бюстом, а Карди Би едва не «потеряла» грудь в экстремальном наряде от Nicolas Jebran. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / Dpa / Eastnews / Instagram @bellahadid

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