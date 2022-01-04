Хоть выжимай: 5 самых ярких выходов знаменитостей в «мокрых» платьях

Ким Кардашьян

К Met Gala Ким Кардашьян всегда готовится с особым трепетом. В одном из интервью звезда вспоминала свой дебютный бал, на котором она появилась в цветочном платье Givenchy и на позднем сроке беременности. Однако самым ярким образом стал тот, что для экс-супруги Канье Уэста придумал Тьери Мюглер, — роскошное платье-невидимка с хрустальными каплями. Сама Ким этот выход помнит очень хорошо: в тесном корсете ей было трудно дышать, а чтобы не разрушить конструкцию, звезда ни разу за вечер не присела.