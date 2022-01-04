Хоть выжимай: 5 самых ярких выходов знаменитостей в «мокрых» платьях
Зендая
Кинофестиваль в Венеции в 2021-м стал настоящим глотком свежего воздуха: светские мероприятия вошли в офлайн-режим, а звезды вновь могут мериться нарядами от-кутюр. На одном из премьерных показов появилась Зендая и произвела настоящий фурор. Специально для актрисы Оливье Рустен, креативный директор модного Дома Balmain, разработал «мокрое» платье, которое делалось вручную по слепку фигуры звезды. К нему — пару лодочек в тон и увесистые изумруды Bvlgari.
Фото: Dpa
Кэти Перри
На церемонии CMA Awards, посвященной кантри-музыке, Кэти Перри тоже появилась с блеском. Быть может, наряд Зендаи послужил референсом? Певица выбрала силуэтное макси-платье Vivienne Westwood в оттенке шоколада, которое «обняло» формы так, будто его слегка намочили.
Фото: Eastnews
Ким Кардашьян
К Met Gala Ким Кардашьян всегда готовится с особым трепетом. В одном из интервью звезда вспоминала свой дебютный бал, на котором она появилась в цветочном платье Givenchy и на позднем сроке беременности. Однако самым ярким образом стал тот, что для экс-супруги Канье Уэста придумал Тьери Мюглер, — роскошное платье-невидимка с хрустальными каплями. Сама Ким этот выход помнит очень хорошо: в тесном корсете ей было трудно дышать, а чтобы не разрушить конструкцию, звезда ни разу за вечер не присела.
Кайли Дженнер
Кайли Дженнер не скупится на креативные идеи для собственного бренда косметики. Главная героиня, конечно же, она сама. В одной из кампаний юная миллиардерша примерила образ лесной нимфы, для которого выбрала платье от Di Petsa. Кажется, что оно насквозь промокло, но нет — это «фишка» бренда.
Фото: Globallook
Белла Хадид
Вслед за Кайли Дженнер внимание на Di Petsa обратила и Белла Хадид. Модель взяла подобное, но в мини-варианте в отпуск. Наряд с ультрасоблазнительным эффектом обошелся звезде подиума в круглую сумму — 2840 долларов (около 209 200 рублей).
Фото: Instagram @bellahadid
Ранее мы обсуждали самые скандальные декольте звезд. Так, Клаудия Шиффер выбрала слишком тесное платье и вышла в свет с «помятым» бюстом, а Карди Би едва не «потеряла» грудь в экстремальном наряде от Nicolas Jebran. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / Dpa / Eastnews / Instagram @bellahadid