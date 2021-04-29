Седокова против Зары: голосуем, кому неоновый костюм идет больше
Фото: Instagram @annasedokova
Седокова исполнила зажигательный танец и наряд выбрала под цвет настроения. На ней — брючная двойка классического силуэта, но в кислотно-салатовом оттенке. Компенсируют яркость темно-изумрудные лодочки с тиснением под кожу рептилии. Немного ранее в подобном луке дефилировала Зара в честь премьеры своей новой песни.
Артистка выбрала костюм из актуальной коллекции итальянского бренда The Attico. В главной роли — блейзер с гиперобъемными плечами за нескромные 82 000 рублей, а к нему — брюки с ультравысокой талией за 60 000. Дополняют образ, цитирующий моду восьмидесятых, узнаваемые лодочки Balenciaga Knife.
Не так давно Стас Костюшкин повторил «неоновый трюк» Виктории Бони и буквально сделал ведущую в модном баттле. Как это было — читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @annasedokova / @zaramusic
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