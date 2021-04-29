Седокова против Зары: голосуем, кому неоновый костюм идет больше

Седокова исполнила зажигательный танец и наряд выбрала под цвет настроения. На ней — брючная двойка классического силуэта, но в кислотно-салатовом оттенке. Компенсируют яркость темно-изумрудные лодочки с тиснением под кожу рептилии. Немного ранее в подобном луке дефилировала Зара в честь премьеры своей новой песни.