Стас Костюшкин скопировал образ Виктории Бони и «сделал» ее

Костюшкин скопировал look Виктории Бони. Зимой ведущая и блогер хвасталась модной находкой — гиперобъемной дутой курткой с анималистическим принтом. В главной роли — все тот же неон, который так любит звезда и даже добавляет его в коллекции собственного бренда в неограниченных количествах. Боня предпочла открытому прессу толстовку oversize, а вот шоумен решил, что скрывать нечего.