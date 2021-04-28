Стас Костюшкин скопировал образ Виктории Бони и «сделал» ее
Фото: Instagram @victoriabonya
Костюшкин скопировал look Виктории Бони. Зимой ведущая и блогер хвасталась модной находкой — гиперобъемной дутой курткой с анималистическим принтом. В главной роли — все тот же неон, который так любит звезда и даже добавляет его в коллекции собственного бренда в неограниченных количествах. Боня предпочла открытому прессу толстовку oversize, а вот шоумен решил, что скрывать нечего.
Остается только определить, кто кого «сделал» в этом модном баттле, — голосуйте!
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Фото: Instagram @victoriabonya / @stas_kostyushkin_official
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