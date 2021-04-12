Певица Зара и Наталья Водянова вернули тренд на плечи-гиганты из 80-х

Одежда с массивными подплечниками была горячо любима в 80-х. А в этом году тренд мы видели на показах Balmain, Off-White и других брендов. Заручившись поддержкой дизайнеров, Наталья Водянова и певица Зара решили возродить тенденцию. Еще раньше экспериментировать с силуэтом начала Рената Литвинова, которая часто делает ставку на эпатажные наряды от Balenciaga. Больше образов звезд и инфлюенсеров — в нашей фотогалерее.