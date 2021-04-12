Певица Зара и Наталья Водянова вернули тренд на плечи-гиганты из 80-х
Фото: Instagram @natasupernova
Водянова недавно прогулялась по Москве в total-look черного цвета, выстроенном вокруг жакета из новой коллекции Balmain. За свое творчество креативный директор модного Дома Оливье Рустен запросил круглую сумму — 218 900 рублей. Наталья вооружилась узнаваемой сумкой Louis Vuitton за 257 000 рублей и стремительно побежала ко входу в Большой театр.
Триумфальное возвращение тренда отметила и певица Зара, которая примерила костюм в супермодном цвете неоновой зелени. Премьеру новой песни она отпраздновала эффектным look’ом с «плечистым» пиджаком, классическими брюками и базовой черной футболкой от Off-White, стоимостью от 18 400 рублей.
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Фото: Instagram @natasupernova/@leoniehanne/@zara_music/Vogue.com
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