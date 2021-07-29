passion.ru

Саша Савельева примерила образ гламурной дивы с кожаным корсетом

Саша Савельева примерила эффектный образ, подняв градус соблазнительности до пиковых значений. Съемка получилась взрывной: нечто на грани дерзких образов молодой Мелании Трамп, гламура нулевых и фэшн-фотографии шестидесятых. Смотрим, восхищаемся и запоминаем на случай тематических вечеринок!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 11

Саша Савельева

Фото: Instagram @sasha_savelieva

Под прицелом — кожа и все вариации на ее тему: брутальный корсет, очерчивающий бюст, высокие перчатки. В паре с ними — грубая цепь с акцентным кулоном и чокер — все Chanel. Вписались в образ в духе ретрофутуризма очки формы «кошачий глаз», а главные роли забрала прическа — парик с гипертрофированным объемом.

По части стиля у Саши Савельевой есть чему научиться, и повышенное внимание обратить на лаконичные повседневные образы в стилистике парижского шика. Ранее мы рассказывали, как певица (и другие звезды) носят комбинезоны, напоминающие спецовку, — подробнее об этом читайте на Passion.ru.

Саша Савельева / Instagram @sasha_savelieva / Фото: @damir_zhukenov

Звезды определили, какие платья заняли пост самых актуальных в этом сезоне. Спойлер: они заставят окружающих понервничать — будет горячо! Подробности ищите по ссылке.

Фото: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!