Саша Савельева примерила образ гламурной дивы с кожаным корсетом
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @sasha_savelieva
Под прицелом — кожа и все вариации на ее тему: брутальный корсет, очерчивающий бюст, высокие перчатки. В паре с ними — грубая цепь с акцентным кулоном и чокер — все Chanel. Вписались в образ в духе ретрофутуризма очки формы «кошачий глаз», а главные роли забрала прическа — парик с гипертрофированным объемом.
По части стиля у Саши Савельевой есть чему научиться, и повышенное внимание обратить на лаконичные повседневные образы в стилистике парижского шика. Ранее мы рассказывали, как певица (и другие звезды) носят комбинезоны, напоминающие спецовку, — подробнее об этом читайте на Passion.ru.
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Фото: Instagram
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