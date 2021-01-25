Сара Джессика Паркер показала, как носить мешковатые треники с каблуками

Пока все, затаив дыхание, ждут новый сезон культового сериала, миссис Паркер поднимает продажи собственного бренда обуви. Не так давно актриса представила новую коллекцию, и теперь помогает клиентам выбрать подходящую пару прямо в бутике. Сама же звезда решила провести рабочий день на устойчивых каблуках, выбрав замшевые сапоги с мерцающими деталями. Элегантную обувь Сара замиксовала с мешковатыми трениками цвета изумруда и теплой паркой. От вездесущих объективов актриса спряталась под защитной маской и очками в самой модно оправе 2000-х годов. Дополнил look свободный джемпер небесного оттенка, надетый поверх лонгслива.

Неизвестно, насколько прибыльный обувной бизнес Сары Джессики Паркер, однако, недавно в Сети обсуждали внушительный гонорар актрисы за один эпизод нового сезона «Секса в большом городе». Подробнее читайте на Passion.ru.