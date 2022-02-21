passion.ru
1 мин.

Сама скромность: Ирина Шейк вышла на подиум в гигантском розовом «коконе»

Ричард Куинн представил новую коллекцию в рамках Недели моды в Лондоне. Бренд узнаваем: микроплатья и кэтсьюты с акцентными цветочными принтами уже успели заслужить статус культовых, а увековечила имя дизайнера в истории моды сама королева Елизавета II, которая лично присутствовала на его показе несколько лет назад. На этот раз звездой шоу стала Ирина Шейк, появление которой вызвало настоящий фурор.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 11

Ирина Шейк

Фото: Eastnews

Ирина Шейк никогда не стесняется (и правильно делает). Показать бра всему Манхэттену? Легко! Выгулять ниндзя-сапоги из новой коллекции Рикардо Тиши? Пожалуйста. На этот раз модель предстала в принципиально новом (и очень скромном) образе. Ирина вышла на подиум Richard Quinn в многослойном струящемся атласе цвета фуксии, который полностью покрыл ее тело и голову. В ярком коконе поначалу даже трудно было узнать музу дизайнеров — открытыми остались лишь глаза и губы.

Ирина Шейк

Ирина Шейк

Фото: Vogue.com

Один из трендов, вернувшихся в том числе и благодаря Ирине Шейк, — одежда с фотографиями кумиров. Популярность он получил в 90-х, после выхода фильма «Титаник» — все хотели заполучить футболку с Розой и Джеком. Теперь же главные фэшиониста носят у сердца портреты Роберта де Ниро, Бритни Спирс и DMX. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook / Vogue.com

Новости партнеров
О чем говорят