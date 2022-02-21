Сама скромность: Ирина Шейк вышла на подиум в гигантском розовом «коконе»
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
Ирина Шейк никогда не стесняется (и правильно делает). Показать бра всему Манхэттену? Легко! Выгулять ниндзя-сапоги из новой коллекции Рикардо Тиши? Пожалуйста. На этот раз модель предстала в принципиально новом (и очень скромном) образе. Ирина вышла на подиум Richard Quinn в многослойном струящемся атласе цвета фуксии, который полностью покрыл ее тело и голову. В ярком коконе поначалу даже трудно было узнать музу дизайнеров — открытыми остались лишь глаза и губы.
Фото: Vogue.com
Один из трендов, вернувшихся в том числе и благодаря Ирине Шейк, — одежда с фотографиями кумиров. Популярность он получил в 90-х, после выхода фильма «Титаник» — все хотели заполучить футболку с Розой и Джеком. Теперь же главные фэшиониста носят у сердца портреты Роберта де Ниро, Бритни Спирс и DMX. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook / Vogue.com