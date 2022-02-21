Сама скромность: Ирина Шейк вышла на подиум в гигантском розовом «коконе»

Ирина Шейк никогда не стесняется (и правильно делает). Показать бра всему Манхэттену? Легко! Выгулять ниндзя-сапоги из новой коллекции Рикардо Тиши? Пожалуйста. На этот раз модель предстала в принципиально новом (и очень скромном) образе. Ирина вышла на подиум Richard Quinn в многослойном струящемся атласе цвета фуксии, который полностью покрыл ее тело и голову. В ярком коконе поначалу даже трудно было узнать музу дизайнеров — открытыми остались лишь глаза и губы.