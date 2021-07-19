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С пляжа на вечеринку: Решетова показала, как стильно обыграть купальник

Анастасия Решетова отдыхает с сыном в Монако, а мы внимательно следим за сменой аутфитов. Модель показала, как превратить купальник в базу для образа на вечеринку у бассейна, а заодно — нашла стильный способ применения трикотажной юбки, который снова доказывает ее абсолютную универсальность. Смотрим и запоминаем!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анастасия Решетова

Фото: Instagram @volkonskaya.reshetova

К жаркому сезону Анастасия готова на все сто. В главной роли аутфита — слитный купальник цвета золотого песка с остромодной металлической фурнитурой. А к нему — трикотажная юбка в оттенке капучино, которая в точности повторяет изгибы фигуры. Финальные штрихи — акцентные кольца и солнцезащитные очки в оправе актуальной прямоугольной формы.

Напомним, что не так давно Анастасия Решетова призналась в смене религии — модель приняла ислам. Пользователи предполагают, что причина — в новом избраннике, которого экс-возлюбленная Тимати держит в тайне. Сама же Анастасия говорит, что отношения здесь не при чем. Что повлияло на такое решение — читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram @volkonskaya.reshetova

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