Анастасия Решетова рассказала, почему приняла ислам
25-летняя Анастасия Решетова часто публикует в своем Instagram фотографии в открытой и подчеркивающей фигуру одежде. Но с некоторых пор в ленте ведущей «Ты – топ-модель» на ТНТ стали появляться снимки в платках или хиджабе.
Как оказалось девушка решила сменить религию. Поэтому вместо православия Решетова приняла ислам. Многие подписчики были уверены, все это из-за избранника звезды, которого никто еще не видел.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @volkonskaya.reshetova/Instagram
Но модель опровергла слухи о богатом мужчине за кадром.
«Я не стала мусульманкой из-за мужчины. Человек сам должен прийти к такому решению, а не при помощи кого-то извне. Как по мне, решение не может быть искренним, если на него кто-то повлиял», – пояснила Решетова.
Анастасия рассказала, что постепенно пришла к исламу. Несколько лет назад она начала изучать и интересоваться историей религии. А недавно прочитала Коран и отказалась от вредных привычек в пользу новой жизни.
Фото и видео: @volkonskaya.reshetova/Instagram
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