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Анастасия Решетова рассказала, почему приняла ислам

Бывшая девушка Тимати решила поделиться с поклонниками причинами своего решения.
Анастасия Решетова

25-летняя Анастасия Решетова часто публикует в своем Instagram фотографии в открытой и подчеркивающей фигуру одежде. Но с некоторых пор в ленте ведущей «Ты – топ-модель» на ТНТ стали появляться снимки в платках или хиджабе.

Как оказалось девушка решила сменить религию. Поэтому вместо православия Решетова приняла ислам. Многие подписчики были уверены, все это из-за избранника звезды, которого никто еще не видел.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Анастасия Решетова

Фото: @volkonskaya.reshetova/Instagram

Но модель опровергла слухи о богатом мужчине за кадром.

Анастасия Решетова в пустыне

«Я не стала мусульманкой из-за мужчины. Человек сам должен прийти к такому решению, а не при помощи кого-то извне. Как по мне, решение не может быть искренним, если на него кто-то повлиял», – пояснила Решетова.

Анастасия рассказала, что постепенно пришла к исламу. Несколько лет назад она начала изучать и интересоваться историей религии. А недавно прочитала Коран и отказалась от вредных привычек в пользу новой жизни.

Фото и видео: @volkonskaya.reshetova/Instagram

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