Анастасия Решетова рассказала, почему приняла ислам

25-летняя Анастасия Решетова часто публикует в своем Instagram фотографии в открытой и подчеркивающей фигуру одежде. Но с некоторых пор в ленте ведущей «Ты – топ-модель» на ТНТ стали появляться снимки в платках или хиджабе.

Как оказалось девушка решила сменить религию. Поэтому вместо православия Решетова приняла ислам. Многие подписчики были уверены, все это из-за избранника звезды, которого никто еще не видел.