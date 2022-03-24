С небес на землю: королева Летиция нашла стильную и удобную замену каблукам

Супруга короля Филиппа VI вышла в свет в классическом черном костюме на базе зауженных брюк и лаконичного однобортного блейзера. Соединил тандем простой трикотажный джемпер цвета графита. Завершающий штрих — пара лакированных Оксфордов на рифленой подошве.

Согласно предписаниям королевского протокола, каблуки — неотъемлемая часть дресс-кода. Супруги монархов так часто дефилируют на шпильках, что даже эксперты не оставляют это без внимания. Так, врач-ортопед предположил, как годы ношения неудобной обуви отразились на здоровье Кейт Миддлтон и Меган Маркл.

Ранее мы обсуждали обувные тренды, которые вошли в топ этой весны. В жаркий сезон носите минималистичные мюли, головокружительные платформы и фигурные каблуки. Подробности ищите в материале Passion.ru.