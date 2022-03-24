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Мода
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С небес на землю: королева Летиция нашла стильную и удобную замену каблукам

Королева Летиция работает, не покладая рук: каждый день — новый визит по особо важным вопросам. На этот раз Ее Величество встретилась с представителями организации «Красный крест». По всей видимости, от каблуков монаршая особа устала, поэтому нашла им отличную альтернативу — элегантную, но комфортную.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Королева Летиция

Фото: Globallook

Супруга короля Филиппа VI вышла в свет в классическом черном костюме на базе зауженных брюк и лаконичного однобортного блейзера. Соединил тандем простой трикотажный джемпер цвета графита. Завершающий штрих — пара лакированных Оксфордов на рифленой подошве.

Согласно предписаниям королевского протокола, каблуки — неотъемлемая часть дресс-кода. Супруги монархов так часто дефилируют на шпильках, что даже эксперты не оставляют это без внимания. Так, врач-ортопед предположил, как годы ношения неудобной обуви отразились на здоровье Кейт Миддлтон и Меган Маркл.

Ранее мы обсуждали обувные тренды, которые вошли в топ этой весны. В жаркий сезон носите минималистичные мюли, головокружительные платформы и фигурные каблуки. Подробности ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook

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