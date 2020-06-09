Как годы ношения обуви на шпильках отразились на здоровье Кейт Миддлтон и Меган Маркл
Фото: Globallook
Специалист подчеркнул, что многие знаменитости имеют приобретенные особенности стоп, и Миддлтон с Маркл в их числе. Стиль монарших особ должен быть безупречным, поэтому их редко можно увидеть в открытой обуви или без нее. Однако в объективы фотографов все же попала босая герцогиня Кейт. Это было в 2016 году в рамках королевского тура в Индию. Во время визита в Бутан, в музее Ганди Смрити, Миддлтон свои скинула лодочки на шпильке. Эксперт утверждает, что годы ношения обуви на каблуке отразились на форме пальцев и сделали свод стопы ниже.
Фото: Eastnews
Врач предполагает, что экс-герцогиня Меган Маркл тайно сделала операцию по удалению вальгуса (отклонение большого пальца стопы — прим. ред.), чтобы добиться идеальных ног. Об этом может свидетельствовать шрам на внутренней части стопы левой ноги, который внимательные эксперты заметили, когда жена принца Гарри сняла высокие шпильки от Manolo Blahnik и отправилась на церемонию приветствия маори во время своего первого тура по Новой Зеландии. «Хотя шрам и имеет размер всего 4 – 5 см, но эта операция очень болезненна и требует длительного срока реабилитации. Должно пройти много времени, прежде чем пациентка сможет носить каблуки» — цитирует слова хирурга-ортопеда The Sun.
Фото: Eastnews
Кейт Миддлтон и Меган Маркл часто сравнивают. Многие утверждают, что герцогиня Кембриджская выглядит старше своих лет, хотя монаршие особы одногодки. Почему Миддлтон проиграла «возрастную» битву — читайте в экспертном материале Passion.ru.
Фото: Instagram
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