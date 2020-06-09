Как годы ношения обуви на шпильках отразились на здоровье Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Специалист подчеркнул, что многие знаменитости имеют приобретенные особенности стоп, и Миддлтон с Маркл в их числе. Стиль монарших особ должен быть безупречным, поэтому их редко можно увидеть в открытой обуви или без нее. Однако в объективы фотографов все же попала босая герцогиня Кейт. Это было в 2016 году в рамках королевского тура в Индию. Во время визита в Бутан, в музее Ганди Смрити, Миддлтон свои скинула лодочки на шпильке. Эксперт утверждает, что годы ношения обуви на каблуке отразились на форме пальцев и сделали свод стопы ниже.