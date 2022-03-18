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Каблук-«глазунья» и платформы-гиганты: какую обувь мы будем носить этой весной

После затянувшейся зимы ничто так не радует, как солнце, которое заставляет залежавшийся снег таять, а нас — улыбаться. К теплому сезону, по прогнозам синоптиков, уже можно готовиться — совсем скоро на смену дутым курткам придут легкие тренчи, а берцы и угги потеснят лоферы. Ждем с нетерпением и разбираемся в ключевых тенденциях сезона!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Moschino

Фото: Vogue Runway

Вьетнамки

В том, что вьетнамки будут в топе, сомнений не было, особенно на фоне фурора, который они произвели в прошлом году. И мы не преувеличиваем: минувшим летом пляжная база превратилась в it-shoes для свиданий и вечеринок. Дизайнеры вспомнили мюли из 2000-х и повторили архивные модели. Atlein и Jacquemus голосуют за минимализм, а Chloé — за массивный силуэт и комфорт.

Chloé

Vogue Runway

Atlein

Vogue Runway

Затейливые формы

Loewe превратили лаконичные босоножки на тонких ремешках в настоящие арт-объекты. Какие только формы не принимали каблуки: и разбитого яйца, и роз, и флакона лака для ногтей, и даже свечи с именинного торта.

Loewe

Vogue Runway

Loewe

Vogue Runway

Платформы-гиганты

Еще не утихли страсти по Medusa Aevitas (те самые атласные туфли Versace на головокружительных каблуках), как модницы уже наметили новые пункты вишлистов. Платформы в этом сезоне стали еще массивнее — самые яркие вариации на тему восьмидесятых мы видели у Saint Laurent, Lanvin и Moschino. Без Донателлы, конечно, тоже не обошлось.

Acne Studios

Vogue Runway

Saint Laurent

Vogue Runway

Девяностые

Фэшиониста не зря так внимательно изучают хроники девяностых: грубые лоферы с квадратными мысами снова с нами. Когда-то их носили Вайнона Райдер, Лив Тайлер и героини сериала «Друзья», а теперь им пророчат самое модное будущее.

Proenza Schouler

Vogue Runway

Proenza Schouler

Vogue Runway

Гипербрутальность

Подчеркнутая маскулинность — еще один тренд в противовес минимализму и изящным формам. Мария Грация Кьюри выпустила на подиум Christian Dior шелковые тройки, стилизованные под боксерскую униформу, и добавила к ним грубые сапоги. Оливье Рустен разработал для Balmain гипербрутальные модели, преимущество которых в том, что ноги на их фоне визуально кажутся еще стройнее.

Christian Dior

Vogue Runway

Balmain

Vogue Runway

Сандалии на носки

Кстати, обувь дизайнеры рекомендуют носить на носки, причем самые плотные. Симон Порт Жакмюс организовал импровизированный подиум на гавайском острове Оаху и предложил самое модное сочетание сезона: сандалии слайды плюс высокие трикотажные гольфы. К слову, гетры, в которых раньше отплясывала на экране Джейн Фонда, тоже в числе фаворитов — берите на заметку.

Jacquemus

Vogue Runway

Acne Studios

Vogue Runway

Ранее мы выясняли, какие сумки будут самыми модными этой весной. Спойлер: можете поздравить нулевые с триумфальным возвращением, а микросумки заменить на шопперы внушительных размеров. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Vogue.com / Vogue Runway

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