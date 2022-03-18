Каблук-«глазунья» и платформы-гиганты: какую обувь мы будем носить этой весной
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Vogue Runway
Вьетнамки
В том, что вьетнамки будут в топе, сомнений не было, особенно на фоне фурора, который они произвели в прошлом году. И мы не преувеличиваем: минувшим летом пляжная база превратилась в it-shoes для свиданий и вечеринок. Дизайнеры вспомнили мюли из 2000-х и повторили архивные модели. Atlein и Jacquemus голосуют за минимализм, а Chloé — за массивный силуэт и комфорт.
Vogue Runway
Vogue Runway
Затейливые формы
Loewe превратили лаконичные босоножки на тонких ремешках в настоящие арт-объекты. Какие только формы не принимали каблуки: и разбитого яйца, и роз, и флакона лака для ногтей, и даже свечи с именинного торта.
Vogue Runway
Vogue Runway
Платформы-гиганты
Еще не утихли страсти по Medusa Aevitas (те самые атласные туфли Versace на головокружительных каблуках), как модницы уже наметили новые пункты вишлистов. Платформы в этом сезоне стали еще массивнее — самые яркие вариации на тему восьмидесятых мы видели у Saint Laurent, Lanvin и Moschino. Без Донателлы, конечно, тоже не обошлось.
Vogue Runway
Vogue Runway
Девяностые
Фэшиониста не зря так внимательно изучают хроники девяностых: грубые лоферы с квадратными мысами снова с нами. Когда-то их носили Вайнона Райдер, Лив Тайлер и героини сериала «Друзья», а теперь им пророчат самое модное будущее.
Vogue Runway
Vogue Runway
Гипербрутальность
Подчеркнутая маскулинность — еще один тренд в противовес минимализму и изящным формам. Мария Грация Кьюри выпустила на подиум Christian Dior шелковые тройки, стилизованные под боксерскую униформу, и добавила к ним грубые сапоги. Оливье Рустен разработал для Balmain гипербрутальные модели, преимущество которых в том, что ноги на их фоне визуально кажутся еще стройнее.
Vogue Runway
Vogue Runway
Сандалии на носки
Кстати, обувь дизайнеры рекомендуют носить на носки, причем самые плотные. Симон Порт Жакмюс организовал импровизированный подиум на гавайском острове Оаху и предложил самое модное сочетание сезона: сандалии слайды плюс высокие трикотажные гольфы. К слову, гетры, в которых раньше отплясывала на экране Джейн Фонда, тоже в числе фаворитов — берите на заметку.
Vogue Runway
Vogue Runway
Ранее мы выясняли, какие сумки будут самыми модными этой весной. Спойлер: можете поздравить нулевые с триумфальным возвращением, а микросумки заменить на шопперы внушительных размеров. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Vogue.com / Vogue Runway