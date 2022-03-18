Каблук-«глазунья» и платформы-гиганты: какую обувь мы будем носить этой весной

Вьетнамки

В том, что вьетнамки будут в топе, сомнений не было, особенно на фоне фурора, который они произвели в прошлом году. И мы не преувеличиваем: минувшим летом пляжная база превратилась в it-shoes для свиданий и вечеринок. Дизайнеры вспомнили мюли из 2000-х и повторили архивные модели. Atlein и Jacquemus голосуют за минимализм, а Chloé — за массивный силуэт и комфорт.