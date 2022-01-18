Рудковская и Бузова в костюмах цвета химзащиты: голосуйте, кто круче

Яна Рудковская выбрала дутый комплект из утепленных брюк и объемной куртки в оттенке флуоресцентного лайма. Комплект, будто разукрашенный фломастерами, дополнили узнаваемые очки Versace с оправой в тон образа и самая модная (и удобная) обувь сезона — мунбуты. Те самые луноходы, в которых модницы покоряют склоны фешенебельных курортов, заняли свои места в списках желаний. Так что, если вы направляетесь в горы, захватите пару с собой. А как их носить — рассказываем здесь.