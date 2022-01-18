Рудковская и Бузова в костюмах цвета химзащиты: голосуйте, кто круче
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @rudkovskayaofficial
Яна Рудковская выбрала дутый комплект из утепленных брюк и объемной куртки в оттенке флуоресцентного лайма. Комплект, будто разукрашенный фломастерами, дополнили узнаваемые очки Versace с оправой в тон образа и самая модная (и удобная) обувь сезона — мунбуты. Те самые луноходы, в которых модницы покоряют склоны фешенебельных курортов, заняли свои места в списках желаний. Так что, если вы направляетесь в горы, захватите пару с собой. А как их носить — рассказываем здесь.
Ольга Бузова не отстала от звездных коллег и уже успела отдохнуть в Куршевеле. Позировать на фоне заснеженных вершин певица взялась в неоновом комбинезоне с контрастными деталями и мехом, в котором ее невозможно не заметить.
Голосуйте, чей образ круче!
Фото: Instagram @buzova86
Анна Седокова выгуляла платье, которое уж очень напомнило недавний наряд певицы Дуа Липы. Переходите по ссылке, чтобы выбрать, кто заберет пальму модного первенства!
Фото: Instagram @rudkovskayaofficial / @buzova86