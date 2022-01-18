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Рудковская и Бузова в костюмах цвета химзащиты: голосуйте, кто круче

Пока о тепле остается только мечтать, подстраиваемся под морозную реальность. Ей навстречу выходим в образах самых оптимистичных оттенков, как это делают Яна Рудковская и Ольга Бузова. Звезды поспорили, кому желтый неон больше к лицу, а определить, кто победит в модном баттле, мы предлагаем вам — голосуйте!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Яна Рудковская

Фото: Instagram @rudkovskayaofficial

Яна Рудковская выбрала дутый комплект из утепленных брюк и объемной куртки в оттенке флуоресцентного лайма. Комплект, будто разукрашенный фломастерами, дополнили узнаваемые очки Versace с оправой в тон образа и самая модная (и удобная) обувь сезона — мунбуты. Те самые луноходы, в которых модницы покоряют склоны фешенебельных курортов, заняли свои места в списках желаний. Так что, если вы направляетесь в горы, захватите пару с собой. А как их носить — рассказываем здесь.

Ольга Бузова не отстала от звездных коллег и уже успела отдохнуть в Куршевеле. Позировать на фоне заснеженных вершин певица взялась в неоновом комбинезоне с контрастными деталями и мехом, в котором ее невозможно не заметить.

Голосуйте, чей образ круче!

Ольга Бузова

Ольга Бузова

Фото: Instagram @buzova86

Анна Седокова выгуляла платье, которое уж очень напомнило недавний наряд певицы Дуа Липы. Переходите по ссылке, чтобы выбрать, кто заберет пальму модного первенства!

Фото: Instagram @rudkovskayaofficial / @buzova86

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