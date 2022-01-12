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Анна Седокова и Дуа Липа померились «рваными» платьями: голосуйте, кто круче

Анна Седокова передала поклонникам привет из теплого Майами, где проводит время с семьей. 39-летняя певица прихватила с собой целый багаж горячих аутфитов, и вот настал черед одного из самых интригующих — маленького черного платья с опасными разрезами. К слову, многие селебрити уже во всю используют его как тайное оружие в своей модной практике, и вам советуют. Не так давно в подобном появлялась и 26-летняя певица Дуа Липа. Голосуйте, чей образ эффектнее!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анна Седокова

Фото: Instagram @annasedokova

Седокова позирует в ультраоблегающем черном платье на одно плечо с дерзкими разрезами по бокам. Места для фантазии практически не осталось: для такого наряда нижнее белье будет определенно лишним. Дополняют образ классические черные лодочки на высоких шпильках.

Для своего выхода Дуа Липа вооружилась вариацией на тему маленького черного платья, а к нему добавила ослепительно сияющую сумку Balenciaga, увесистые бриллианты Bvlgari и легендарные наручные часы Cartier. Выбирайте победительницу!

Дуа Липа

Дуа Липа

Фото: Instagram @dualipa

Не так давно в модном противостоянии встретились сразу две звездные красотки — Ирина Шейк и Наталья Ионова. И обе — в одинаковых гибридных джинсах-стрингах Mugler, которые раскрыли, сколько часов было проведено на фитнесе. Голосуйте за победительницу в материале Passion.ru.

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