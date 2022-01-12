Анна Седокова и Дуа Липа померились «рваными» платьями: голосуйте, кто круче

Седокова позирует в ультраоблегающем черном платье на одно плечо с дерзкими разрезами по бокам. Места для фантазии практически не осталось: для такого наряда нижнее белье будет определенно лишним. Дополняют образ классические черные лодочки на высоких шпильках.

Для своего выхода Дуа Липа вооружилась вариацией на тему маленького черного платья, а к нему добавила ослепительно сияющую сумку Balenciaga, увесистые бриллианты Bvlgari и легендарные наручные часы Cartier. Выбирайте победительницу!