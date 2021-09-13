Решетова примерила ультрадерзкое платье из кожи за 146 500 рублей

Заметно постройневшая и отдохнувшая Анастасия заставила сердца поклонников (и хейтеров) биться чаще. Молодая мама примерила ультрадерзкое платье-бандо из осенне-зимней коллекции Rick Owens. Стоимость наряда из кожи цвета малахита такая же нескромная, как и его экстремально глубокие разрезы от бедер — 146 500 рублей. «Платье, которое я никогда не надену», — назвала его Решетова. Дополнили образ эффектные градиентные сапоги Premiata за 54 050 рублей (выбирая пару на осень, советуем присмотреться к брутальным моделям с широкими голенищами). Финальные штрихи — акцентные украшения с сетом колец и колье-змеей.