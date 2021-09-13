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Решетова примерила ультрадерзкое платье из кожи за 146 500 рублей

Анастасия Решетова вернулась в столицу с детокса в Швейцарии и сразу приступила к делам. По плану — шопинг и захват модных трофеев из последних коллекций топовых брендов. Разбираем, что оказалось в примерочной экс-возлюбленной Тимати и какова стоимость аутфита!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анастасия Решетова

Фото: Instagram @volkonskaya.reshetova

Заметно постройневшая и отдохнувшая Анастасия заставила сердца поклонников (и хейтеров) биться чаще. Молодая мама примерила ультрадерзкое платье-бандо из осенне-зимней коллекции Rick Owens. Стоимость наряда из кожи цвета малахита такая же нескромная, как и его экстремально глубокие разрезы от бедер — 146 500 рублей. «Платье, которое я никогда не надену», — назвала его Решетова. Дополнили образ эффектные градиентные сапоги Premiata за 54 050 рублей (выбирая пару на осень, советуем присмотреться к брутальным моделям с широкими голенищами). Финальные штрихи — акцентные украшения с сетом колец и колье-змеей.

Анастасия Решетова

Анастасия Решетова

Фото: Instagram @volkonskaya.reshetova

Ранее мы рассказывали, как селебрити носят кожу, наряжаясь в нее с головы до ног и зимой, и летом. Рианна, Белла Хадид, Ирина Шейк и другие звездные красотки показывают, с чем миксовать дерзкие платья и брюки, чтобы окружающие понервничали. Подробный модный гид ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @volkonskaya.reshetova