Решетова показала идеальное платье на осень — теплое и соблазнительное

Полосатый трикотаж занял свой место в списке мастхэвов. В подтверждение — актуальные коллекции Marni, Chloé и Eckhaus Latta, сошедшие с подиумов. Анастасия показала элегантное, теплое и в то же время ультрасоблазнительное платье с дерзкими разрезами и акцентом на талии. Образ соединил все оттенки кофе, а дополнили его узнаваемые (и все еще) остромодные мюли цвета карамели от Bottega Veneta и темные солнцезащитные очки в оправе а-ля винтаж.

Пунктуальность осени и ощутимая прохлада уже с первых дней сентября застали чуть ли не врасплох. На улицах тут же появились образы в лучших традициях нью-йоркского стиля: пуховики с сандалиями и сапоги с сарафанами. Как составить стильный образ по погоде — читайте на Passion.ru.