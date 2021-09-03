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Не только тренч и косуха: 3 нескучных образа для межсезонья

Уличный стиль в период межсезонья комичен: кто-то все еще разгуливает в шортах и сандалиях, а кто-то уже кутается в дутые куртки. Мы собрали несколько идей, которые помогут найти золотую середину и подстроиться под любой погодный сюрприз. Рассказываем, что носить, если столбик термометра разгоняется от 10 до 25 в считанные часы!