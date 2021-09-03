Не только тренч и косуха: 3 нескучных образа для межсезонья
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Фото: Eastnews
Микроплатье + кожа
Ирина Шейк поддалась нью-йоркской моде — сочетать несочетаемое. Так, на улицах Манхэттена всеобъемлющие пуховики появляются в паре со шлепанцами, а шорты — с зимними сапогами. Рекомендуем присмотреться: если хочется надеть микроплатье в начале осени, днем и без колготок — пожалуйста. Для этого добавьте пару брутальных ботинок челси и длинный тренч из кожи в духе Тринити из «Матрицы».
Фото: Eastnews / архивы пресс-служб
Бомбер + классические брюки
Хейли Бибер разрушает все преграды между классикой и спортшиком, миксуя строгие черные брюки со стрелками и гиперобъемным бомбером. Предлагаем повторить, добавив любую базовую футболку, пару любимых кроссовок и абсолютно любую сумку: от остромодного «круассана» до самого вместительного шоппера. Впишется в аутфит и бейсболка, и гранжевая шапка бини — в точности как у Хейли.
Фото: Eastnews / архивы пресс-служб
Total black + акцентная обувь
И снова Ирина Шейк! У модели перенимаем сразу два трюка: первый — микс легинсов и блейзера «плечистого» силуэта, второй — как носить монохромный черный, чтобы точно не заскучать. Последний Шейк исполняет мастерски, добавляя к total black «дикие» зебровые сапоги Magda Butrym. Обувь с анималистическими мотивами определенно стоит записать в wish-лист. Если зебры и леопарды — слишком рисковая компания, то рептилии обязательно выручат.
Фото: Eastnews / архивы пресс-служб
Предвещая грандиозный осенний шопинг, мы собрали ключевые тенденции сезона с подиумов Нью-Йорка, Лондона, Милана и Парижа. Как составить образ женщины-воина и зачем инвестировать в драгоценные металлы — читайте в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook / Instagram / архивы пресс-служб
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