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Не только тренч и косуха: 3 нескучных образа для межсезонья

Уличный стиль в период межсезонья комичен: кто-то все еще разгуливает в шортах и сандалиях, а кто-то уже кутается в дутые куртки. Мы собрали несколько идей, которые помогут найти золотую середину и подстроиться под любой погодный сюрприз. Рассказываем, что носить, если столбик термометра разгоняется от 10 до 25 в считанные часы!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кэти Холмс

Фото: Eastnews

Микроплатье + кожа

Ирина Шейк поддалась нью-йоркской моде — сочетать несочетаемое. Так, на улицах Манхэттена всеобъемлющие пуховики появляются в паре со шлепанцами, а шорты — с зимними сапогами. Рекомендуем присмотреться: если хочется надеть микроплатье в начале осени, днем и без колготок — пожалуйста. Для этого добавьте пару брутальных ботинок челси и длинный тренч из кожи в духе Тринити из «Матрицы».

1. Ботинки Marc Cain, цена по запросу. 2. Платье Lime, 3 999 руб. 3. Серьги Adamas, 14 000 руб. 4. Тренч 12 Storeez, 24 980 руб.
  1. Ботинки Marc Cain, цена по запросу. 2. Платье Lime, 3 999 руб. 3. Серьги Adamas, 14 000 руб. 4. Тренч 12 Storeez, 24 980 руб.

Фото: Eastnews / архивы пресс-служб

Бомбер + классические брюки

Хейли Бибер разрушает все преграды между классикой и спортшиком, миксуя строгие черные брюки со стрелками и гиперобъемным бомбером. Предлагаем повторить, добавив любую базовую футболку, пару любимых кроссовок и абсолютно любую сумку: от остромодного «круассана» до самого вместительного шоппера. Впишется в аутфит и бейсболка, и гранжевая шапка бини — в точности как у Хейли.

1. Кроссовки Ecco, 14 990 руб. 2. Брюки «Снежная Королева», 990 руб. 3. Бомбер Lacoste, цена по запросу. 4. Сумка Ekonika, 13 990 руб.
  1. Кроссовки Ecco, 14 990 руб. 2. Брюки «Снежная Королева», 990 руб. 3. Бомбер Lacoste, цена по запросу. 4. Сумка Ekonika, 13 990 руб.

Фото: Eastnews / архивы пресс-служб

Total black + акцентная обувь

И снова Ирина Шейк! У модели перенимаем сразу два трюка: первый — микс легинсов и блейзера «плечистого» силуэта, второй — как носить монохромный черный, чтобы точно не заскучать. Последний Шейк исполняет мастерски, добавляя к total black «дикие» зебровые сапоги Magda Butrym. Обувь с анималистическими мотивами определенно стоит записать в wish-лист. Если зебры и леопарды — слишком рисковая компания, то рептилии обязательно выручат.

1. Сапоги The Attico, 80 716 руб. 2. Очки Andy Wolf, цена по запросу. 3. Легинсы H&M, 699 руб. 4. Блейзер Maje, 42 900 руб.
  1. Сапоги The Attico, 80 716 руб. 2. Очки Andy Wolf, цена по запросу. 3. Легинсы H&M, 699 руб. 4. Блейзер Maje, 42 900 руб.

Фото: Eastnews / архивы пресс-служб

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Фото: Eastnews / Globallook / Instagram / архивы пресс-служб

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