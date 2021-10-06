Редкий выход: 57-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» показала фигуру в клешах
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Фото: Eastnews
57-летняя Николь Шеридан легко даст фору Иди Бритт: блондинка выбирает силуэты, подчеркивающие формы, и не проигрывает. Актриса выстроила образ вокруг расклешенных от колен джинсов с затейливым принтом в духе шестидесятых и адептов движения хиппи. Низы полностью закрывают обувь, что создает эффект бесконечных ног (по рецепту Виктории Бекхэм). Дополняет аутфит облегающий топ на тонких бретелях и с эффектным вырезом — подобные носила ее героиня больше 15 лет назад. В завершение — босоножки на каблуках и вместительный шоппер цвета капучино.
Возвращение из 2000-х грядущей весной отметят микроюбки с ультранизкой посадкой. Больше 20 лет назад в таких щеголяли Пэрис и Ники Хилтон, Бритни Спирс, Ферги и Бейонсе, а теперь они входят в список мастхэвов из коллекции Miu Miu весна-лето 2022. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook / Dpa