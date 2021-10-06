Редкий выход: 57-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» показала фигуру в клешах

57-летняя Николь Шеридан легко даст фору Иди Бритт: блондинка выбирает силуэты, подчеркивающие формы, и не проигрывает. Актриса выстроила образ вокруг расклешенных от колен джинсов с затейливым принтом в духе шестидесятых и адептов движения хиппи. Низы полностью закрывают обувь, что создает эффект бесконечных ног (по рецепту Виктории Бекхэм). Дополняет аутфит облегающий топ на тонких бретелях и с эффектным вырезом — подобные носила ее героиня больше 15 лет назад. В завершение — босоножки на каблуках и вместительный шоппер цвета капучино.