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Редкий выход: 57-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» показала фигуру в клешах

Николетт Шеридан передает привет из Западного Голливуда, где в одном из известных (и горячо любимых звездами) ресторанов ужинала в компании 76-летней актрисы Аланы Стюарт. Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки», сыгравшая в нем гламурную красотку Иди Бритт, порадовала поклонников редким выходом, а заодно — похвасталась точеной фигурой в образе, будто вдохновленном аутфитами своей знаменитой героини.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Николетт Шеридан и Алана Стюарт

Фото: Eastnews

57-летняя Николь Шеридан легко даст фору Иди Бритт: блондинка выбирает силуэты, подчеркивающие формы, и не проигрывает. Актриса выстроила образ вокруг расклешенных от колен джинсов с затейливым принтом в духе шестидесятых и адептов движения хиппи. Низы полностью закрывают обувь, что создает эффект бесконечных ног (по рецепту Виктории Бекхэм). Дополняет аутфит облегающий топ на тонких бретелях и с эффектным вырезом — подобные носила ее героиня больше 15 лет назад. В завершение — босоножки на каблуках и вместительный шоппер цвета капучино.

Тери Хэтчер и Николетт Шеридан в сериале «Отчаянные домохозяйки»

Тери Хэтчер и Николетт Шеридан в сериале «Отчаянные домохозяйки»

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Фото: Eastnews / Globallook / Dpa