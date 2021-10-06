Ультракороткие юбки из 2000-х вернулись: как и с чем их носить
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Dpa
Когда-то тенденция буквально взорвала эпоху нулевых. В юбках, которые практически не оставляли места для фантазии, щеголяли Пэрис Хилтон и ее сестра Ники, а вместе с ними — Николь Ричи, Ферги, Бритни Спирс и даже Бейонсе. Остромодную модель легко узнать: посадка — ультранизкая, порой открывающая нижнее белье, а длина — экстремально короткая.
В рамках Недели моды в Париже Miu Miu представил целую линейку мини-юбок в стиле 2000-х. Носить их рекомендовано с микротопами, кроп-жакетами, объемными рубашками и тренчами. Обязательно — с брутальными кожаными ремнями.
Фото: Vogue.com
Последние Недели моды заставили задуматься о слиянии мужского и женского гардеробов — так близко они еще не были. Дизайнеры предлагают мужчинам носить бралетты с оборками, юбки-карандаши и туфли Мэри Джейн. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Dpa / Globallook / Vogue.com