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Ультракороткие юбки из 2000-х вернулись: как и с чем их носить

Эпоха 2000-х, балансирующая на грани гламура и китча, подарила нам много неоднозначных трендов: джинсы ультранизкой посадки, велюровые костюмы, стринги напоказ, бра-«шторки» вместо топов. Со стадии отрицания переходим к принятию: судя по новой коллекции Miu Miu, грядущей весной микроюбки отпразднуют свое триумфальное возвращение.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Пэрис Хилтон и Николь Ричи

Фото: Dpa

Когда-то тенденция буквально взорвала эпоху нулевых. В юбках, которые практически не оставляли места для фантазии, щеголяли Пэрис Хилтон и ее сестра Ники, а вместе с ними — Николь Ричи, Ферги, Бритни Спирс и даже Бейонсе. Остромодную модель легко узнать: посадка — ультранизкая, порой открывающая нижнее белье, а длина — экстремально короткая.

В рамках Недели моды в Париже Miu Miu представил целую линейку мини-юбок в стиле 2000-х. Носить их рекомендовано с микротопами, кроп-жакетами, объемными рубашками и тренчами. Обязательно — с брутальными кожаными ремнями.

Miu Miu Spring 2022

Miu Miu Spring 2022

Фото: Vogue.com

Последние Недели моды заставили задуматься о слиянии мужского и женского гардеробов — так близко они еще не были. Дизайнеры предлагают мужчинам носить бралетты с оборками, юбки-карандаши и туфли Мэри Джейн. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Dpa / Globallook / Vogue.com