Ультракороткие юбки из 2000-х вернулись: как и с чем их носить

Когда-то тенденция буквально взорвала эпоху нулевых. В юбках, которые практически не оставляли места для фантазии, щеголяли Пэрис Хилтон и ее сестра Ники, а вместе с ними — Николь Ричи, Ферги, Бритни Спирс и даже Бейонсе. Остромодную модель легко узнать: посадка — ультранизкая, порой открывающая нижнее белье, а длина — экстремально короткая.

В рамках Недели моды в Париже Miu Miu представил целую линейку мини-юбок в стиле 2000-х. Носить их рекомендовано с микротопами, кроп-жакетами, объемными рубашками и тренчами. Обязательно — с брутальными кожаными ремнями.