Редкие кеды и сумка Versace: сколько стоит модный look Натальи Рудовой

Дополняют образ кислотно-желтые очки Versace в актуальной оправе прямоугольной формы и с акцентной фурнитурой. Аксессуар из весенне-летней коллекции все еще можно приобрести за 18 600 рублей. Финальный штрих — белые кеды-хайтопы из коллаборации Nike и Comme des Garçons, которые разлетелись как горячие пирожки сразу после анонса в 2020 году. Стоимость за пару — около 34 000 рублей.

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