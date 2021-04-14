Редкие кеды и сумка Versace: сколько стоит модный look Натальи Рудовой
Фото: Instagram @rudovanata
Звезда выстроила look вокруг блейзера «плечистого» силуэта в неоново-розовом цвете. Вторит ему узнаваемая сумка из новой коллекции Versace. Модель La Medusa цитирует историю модного Дома знаковым логотипом, который венчал двери штаб-квартиры бренда в Милане. Аксессуар уже выгуливала Ирина Шейк, а теперь им вооружилась и Наталья Рудова. Его стоимость — 127 600 рублей.
Дополняют образ кислотно-желтые очки Versace в актуальной оправе прямоугольной формы и с акцентной фурнитурой. Аксессуар из весенне-летней коллекции все еще можно приобрести за 18 600 рублей. Финальный штрих — белые кеды-хайтопы из коллаборации Nike и Comme des Garçons, которые разлетелись как горячие пирожки сразу после анонса в 2020 году. Стоимость за пару — около 34 000 рублей.
Ранее мы разбирали в деталях новый look Елены Перминовой и рассекретили, сколько понадобится средств, чтобы его повторить. Делайте ставки и переходите к материалу Passion.ru!
Фото: Instagram @rudovanata
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