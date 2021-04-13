Больше, чем вы думаете: сколько стоит модный look Елены Перминовой
Фото: Instagram @lenaperminova
Перминова взяла за основу ультрамодный блейзер орехового цвета от The Frankie Shop и не прогадала. Идеальный вариант на весеннюю погоду обошелся модели в 21 000 рублей. К нему — супертрендовая мини-сумка Jacquemus близкородственного оттенка. Стоит такая малышка недешево — 71 000 рублей.
Фото: Instagram @lenaperminova
Финальные штрихи — пара летних сапог в оттенке молочного шоколада из коллекции Christian Dior 2019 года. Найти такие можно на ресейл-платформах или обратить внимание на новинку бренда в более брутальном силуэте за 162 000 рублей. Завершил look фэшионистки любимый аксессуар — солнцезащитные очки в массивной пластиковой оправе.
Не так давно мы выяснили, сколько стоит ультраяркая сумочка Светланы Ходченковой и подобрали варианты с более приятными ценниками. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @lenaperminova
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