Больше, чем вы думаете: сколько стоит модный look Елены Перминовой

Финальные штрихи — пара летних сапог в оттенке молочного шоколада из коллекции Christian Dior 2019 года. Найти такие можно на ресейл-платформах или обратить внимание на новинку бренда в более брутальном силуэте за 162 000 рублей. Завершил look фэшионистки любимый аксессуар — солнцезащитные очки в массивной пластиковой оправе.

Не так давно мы выяснили, сколько стоит ультраяркая сумочка Светланы Ходченковой и подобрали варианты с более приятными ценниками. Подробнее читайте на Passion.ru.