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Просто блеск! Гвинет Пэлтроу появилась в платье, усыпанном цветным конфетти

Гвинет Пэлтроу стала гостьей на шоу Джимми Киммела. В студии 49-летняя актриса появилась максимально эффектно: с соблазнительным декольте и целым арсеналом пикантных тем для эфира. Но мы, пожалуй, обсудим только первый пункт — к тому же наряд и правда заслуживает внимания в преддверии новогоднего шопинга.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Гвинет Пэлтроу

Фото: Eastnews

Еще недавно Пэлтроу блистала на шоу Gucci в Лос-Анджелесе, для которого примерила культовый бархатный костюм — почти тот же, что был на ней в 1996-м на MTV WMA. Фигаро здесь, Фигаро там: перед Киммелом актриса сидела в эффектном платье Christopher John Rogers на тонких бретелях и с абсолютно нескромным декольте. Total black разбавили цветные пайетки, которые рассыпались по низу платья, будто конфетти. Дополнили аутфит будуарные бархатные мюли Tamara Mellon в оттенке ультрафиолета и акцентные серьги Irene Neuwirth.

Гвинет Пэлтроу

Гвинет Пэлтроу

Фото: Eastnews

В череде событий, стремительно сменяющих друг друга, главное — успеть все. Так, например, Эмили Ратаковски представила свою книгу в Нью-Йорке и за день сменила сразу несколько нарядов. Презентовать эссе собственного сочинения модель решила в крошечной юбке — подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook

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