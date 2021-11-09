Просто блеск! Гвинет Пэлтроу появилась в платье, усыпанном цветным конфетти
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
Еще недавно Пэлтроу блистала на шоу Gucci в Лос-Анджелесе, для которого примерила культовый бархатный костюм — почти тот же, что был на ней в 1996-м на MTV WMA. Фигаро здесь, Фигаро там: перед Киммелом актриса сидела в эффектном платье Christopher John Rogers на тонких бретелях и с абсолютно нескромным декольте. Total black разбавили цветные пайетки, которые рассыпались по низу платья, будто конфетти. Дополнили аутфит будуарные бархатные мюли Tamara Mellon в оттенке ультрафиолета и акцентные серьги Irene Neuwirth.
Фото: Eastnews
В череде событий, стремительно сменяющих друг друга, главное — успеть все. Так, например, Эмили Ратаковски представила свою книгу в Нью-Йорке и за день сменила сразу несколько нарядов. Презентовать эссе собственного сочинения модель решила в крошечной юбке — подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook