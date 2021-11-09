Просто блеск! Гвинет Пэлтроу появилась в платье, усыпанном цветным конфетти

Еще недавно Пэлтроу блистала на шоу Gucci в Лос-Анджелесе, для которого примерила культовый бархатный костюм — почти тот же, что был на ней в 1996-м на MTV WMA. Фигаро здесь, Фигаро там: перед Киммелом актриса сидела в эффектном платье Christopher John Rogers на тонких бретелях и с абсолютно нескромным декольте. Total black разбавили цветные пайетки, которые рассыпались по низу платья, будто конфетти. Дополнили аутфит будуарные бархатные мюли Tamara Mellon в оттенке ультрафиолета и акцентные серьги Irene Neuwirth.