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Эмили Ратаковски презентовала собственную книгу в дерзкой мини-юбке
Эмили Ратаковски порадовала поклонников: во время первого локдауна в мире модель начала писать собственную книгу и наконец поделилась результатами. Сборник эссе посвящен размышлениям на разные темы: от принятия себя и своего тела до политики и роли женщин в мире. На презентацию в Нью-Йорке Эмили пришла в своем стиле — в ультрамини и на экстремальных каблуках.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Globallook
За один день Ратаковски показала сразу два стильных аутфита. Первый выход — в total look из денима в лучших традициях канадской классики — с расклешенными брюками, крупными карманами, брутальным кожаным поясом и сапогами в тон. Второй — куда более дерзкий. Главную роль исполнила алая микроюбка из кожи, едва оставившая место для фантазии. К ней — трикотажный джемпер на молнии и пара эффектных черных сапог с широкими голенищами-«трубами».
Фото: Globallook
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Фото: Globallook / Eastnews