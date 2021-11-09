Эмили Ратаковски презентовала собственную книгу в дерзкой мини-юбке

За один день Ратаковски показала сразу два стильных аутфита. Первый выход — в total look из денима в лучших традициях канадской классики — с расклешенными брюками, крупными карманами, брутальным кожаным поясом и сапогами в тон. Второй — куда более дерзкий. Главную роль исполнила алая микроюбка из кожи, едва оставившая место для фантазии. К ней — трикотажный джемпер на молнии и пара эффектных черных сапог с широкими голенищами-«трубами».