Гвинет Пэлтроу устроила дефиле в алом бархате — как 25 лет назад
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Фото: Eastnews
В рамках показа зрителей ожидал сюрприз — дефиле Джареда Лето и Маколея Калкина. За действом из импровизированного зрительного зала наблюдали Дайан Китон, Билли Айлиш, Дакота Джонсон, Майли Сайрус и многие другие. В числе гостей сияла и Гвинет Пэлтроу, повторившая свой культовый образ 25-летней давности.
В 1996 году актриса дефилировала по красной дорожке MTV VMA в алом бархатном костюме, придуманном Томом Фордом (тогда он отвечал за креатив в Gucci). Спустя четверть столетия Гвинет вышла в образе как под копирку. Под жакет — пастельно-голубую рубашку, расстегнутую на первые несколько пуговиц, в завершение — обувь на головокружительных шпильках и прическа с гладким пучком.
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Фото: Eastnews / Globallook