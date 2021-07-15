Принцесса Виктория выгуляла платье за 26 000 рублей — идеальное для жары

Принцесса выбрала платье Iro от стокгольмского бренда By Malina. В онлайн-магазине модель, конечно же, распродана, однако, стоимость ее известна — около 26 000 рублей. Обувь по случаю приема под открытым небом она надела удобную, но элегантную — эспадрильи на танкетке, которые облюбовали практически все монаршие особы и первые леди. Правда, если бережливая Кейт Миддлтон предпочитает более демократичные Castaner со средней стоимостью в 7 500 рублей за пару, то Виктория вооружилась Valentino. Единственный акцент образа — неоновый педикюр, которым королевская особа и правда удивила.

Не так давно состоялся редкий выход беременной принцессы Беатрис Йоркской с аристократичным красавцем-супругом. Монаршая особа редко посещает публичные мероприятия, но перед Уимблдонским турниром не устояла. О самом милом «беременном» образе — на Passion.ru.