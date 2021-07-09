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Принцесса Беатрис показала самое милое «беременное» платье за 36 000 рублей

Пока киноманы наблюдают за красной дорожкой на Лазурном берегу, фанаты спорта, затаив дыхание, следят за каждым движением ракетки на Уимблдонском турнире в Лондоне. Поболеть за теннисистов пришла принцесса Беатрис Йоркская — в ярком образе и в объятиях аристократичного супруга Эдоардо Мапелли-Моцци.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Принцесса Беатрис

Фото: Globllook

Выход пары действительно редкий: с тех пор как монаршая особа объявила о беременности, она практически перестала радовать публику своими появлениями. Зато образ для королевской ложи выбрала роскошный. В главной роли — миди-платье в крупный горошек от Self-Portrait с «драматичными» рукавами и драпировками. Наряд обошелся принцессе 36 000 рублей. Дополнили образ биколорные мюли Aquazzura на фигурном каблуке, стоимостью около 51 000 рублей. Финальный штрих — вместительная плетеная сумка.

Кстати, сумки-«лукошки» облюбовала и коллега принцессы Беатрис нидерландская королева Максима. Мы подсмотрели у Ее Величества способ элегантно вписать аксессуар в образ, а заодно — подобрали несколько интересных моделей. Подробности с фото — на Passion.ru.

Фото: Globallook

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