Принцесса Беатрис показала самое милое «беременное» платье за 36 000 рублей

Выход пары действительно редкий: с тех пор как монаршая особа объявила о беременности, она практически перестала радовать публику своими появлениями. Зато образ для королевской ложи выбрала роскошный. В главной роли — миди-платье в крупный горошек от Self-Portrait с «драматичными» рукавами и драпировками. Наряд обошелся принцессе 36 000 рублей. Дополнили образ биколорные мюли Aquazzura на фигурном каблуке, стоимостью около 51 000 рублей. Финальный штрих — вместительная плетеная сумка.

Кстати, сумки-«лукошки» облюбовала и коллега принцессы Беатрис нидерландская королева Максима. Мы подсмотрели у Ее Величества способ элегантно вписать аксессуар в образ, а заодно — подобрали несколько интересных моделей. Подробности с фото — на Passion.ru.