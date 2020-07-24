Принцесса Беатрис, Кейт Бланшетт и другие знаменитости, которые годами носят одни и те же наряды
Фото: Dpa
17 июля 31-летняя принцесса Беатрис вышла замуж за миллионера Эдоардо Мапелли Моцци. Церемония была скромная, в камерной обстановке, а насчет наряда старшая дочь герцогов Йоркских и вовсе не переживала: монаршая особа выбрала винтажное платье Norman Hartnell, в котором блистала ее бабушка королева Елизавета II еще в 1962 году.
Фото: Dpa
Кейт Бланшетт — муза многих дизайнеров, подчеркивает эксперт The Sun. Однако актриса не считает зазорным появиться на красной дорожке дважды в одном и том же платье. Особенно тогда, когда это дерзкое черное кружево от Armani Prive, которое безупречно сидит на фигуре. В нем актриса вышла за наградой на «Золотом глобусе» в 2014 году, а затем и на Каннском фестивале.
Фото: Globallook
Кейт Миддлтон, пожалуй, одна из главных рекордсменок по числу повторяющихся аутфитов. Один из самых ярких в ее модной копилке — мерцающее вечернее платье Alexander McQueen, в котором она впервые появилась на королевском приеме в Малайзии в 2012 году, а после и на премии BAFTA в 2020-м.
Фото: Globallook
На Met Gala в 2007 году Кирстен Данст влюбилась в черное платье-макси без бретелей от Christian Lacroix, и с тех пор не расстается с ним. Актриса дефилировала в нем по красным дорожкам на премьере фильма «Человек-паук» в 2008-м, Каннском фестивале в 2016-м и на Неделе моды в Париже в 2017-м.
Фото: Globallook
Не прочь наделить новой жизнью старые наряды и Летиция Ортис. 14 июля 2020 года королева Испании произвела фурор на церемонии вручения журналистской премии в огненно-красном платье-футляре из коллекции 2016 года. В нем же она блистала осенью 2019 года на юбилее испанской газеты «Эль Мундо».
Фото: Globallook
Актриса Лора Дерн проявила себя как настоящая любительница винтажа. В силуэтном черном платье от маэстро Джорджио Армани она покорила публику в 1995 году, а затем решила повторить успех на вечеринке Vanity Fair 2013 и 2020 годов.
Фото: Globallook
Фото: Globallook, Dpa, Eastnews, GettyImages
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