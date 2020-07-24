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Принцесса Беатрис, Кейт Бланшетт и другие знаменитости, которые годами носят одни и те же наряды

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Кейт Миддлтон, декабрь 2015 г.

Фото: Dpa

Еще недавно звездные модницы прятали дорогостоящие дизайнерские наряды в дальний ящик уже после первого появления в них. Сегодня индустрия в корне меняет правила игры, и осознанность занимает главные роли. Давать вторую жизнь старым вещам берутся и селебрити, и монаршие особы — многие из них носят одни и те же платья годами.

17 июля 31-летняя принцесса Беатрис вышла замуж за миллионера Эдоардо Мапелли Моцци. Церемония была скромная, в камерной обстановке, а насчет наряда старшая дочь герцогов Йоркских и вовсе не переживала: монаршая особа выбрала винтажное платье Norman Hartnell, в котором блистала ее бабушка королева Елизавета II еще в 1962 году.

Принцесса Беатрис

Фото: Dpa

Кейт Бланшетт — муза многих дизайнеров, подчеркивает эксперт The Sun. Однако актриса не считает зазорным появиться на красной дорожке дважды в одном и том же платье. Особенно тогда, когда это дерзкое черное кружево от Armani Prive, которое безупречно сидит на фигуре. В нем актриса вышла за наградой на «Золотом глобусе» в 2014 году, а затем и на Каннском фестивале.

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Кейт Бланшетт (Каннский фестиваль, май 2018 г.)

Фото: Globallook

Кейт Миддлтон, пожалуй, одна из главных рекордсменок по числу повторяющихся аутфитов. Один из самых ярких в ее модной копилке — мерцающее вечернее платье Alexander McQueen, в котором она впервые появилась на королевском приеме в Малайзии в 2012 году, а после и на премии BAFTA в 2020-м.

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Кейт Миддлтон на церемонии BAFTA, февраль 2020 г.

Фото: Globallook

На Met Gala в 2007 году Кирстен Данст влюбилась в черное платье-макси без бретелей от Christian Lacroix, и с тех пор не расстается с ним. Актриса дефилировала в нем по красным дорожкам на премьере фильма «Человек-паук» в 2008-м, Каннском фестивале в 2016-м и на Неделе моды в Париже в 2017-м.

Кирстен Данст

Фото: Globallook

Не прочь наделить новой жизнью старые наряды и Летиция Ортис. 14 июля 2020 года королева Испании произвела фурор на церемонии вручения журналистской премии в огненно-красном платье-футляре из коллекции 2016 года. В нем же она блистала осенью 2019 года на юбилее испанской газеты «Эль Мундо».

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Королева Летиция, июль 2020 г.

Фото: Globallook

Актриса Лора Дерн проявила себя как настоящая любительница винтажа. В силуэтном черном платье от маэстро Джорджио Армани она покорила публику в 1995 году, а затем решила повторить успех на вечеринке Vanity Fair 2013 и 2020 годов.

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Лора Дерн (вечеринка Vanity Fair, 2020 г.)

Фото: Globallook

О других звездах, которые не стесняются ходить в одном и том же, читайте в материале Passion.ru.

Фото: Globallook, Dpa, Eastnews, GettyImages

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