Принцесса Беатрис, Кейт Бланшетт и другие знаменитости, которые годами носят одни и те же наряды

Кейт Бланшетт — муза многих дизайнеров, подчеркивает эксперт The Sun. Однако актриса не считает зазорным появиться на красной дорожке дважды в одном и том же платье. Особенно тогда, когда это дерзкое черное кружево от Armani Prive, которое безупречно сидит на фигуре. В нем актриса вышла за наградой на «Золотом глобусе» в 2014 году, а затем и на Каннском фестивале.