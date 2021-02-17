Пупок напоказ и бра-«шторки»: тренды 2000-х, которые придется вспомнить весной

Уверены, что бикини с бра-«шторками» в преддверии отпусков и теплого сезона будут разлетаться как горячие пирожки. Дизайнеры заявляют, что бюстгальтеры не стоит прятать, подбирать в тон одежды и под текстуру ткани. А вот бренд Etro и предложил носить рубашки бойфренда нараспашку, чтобы верх купальника было видно. В числе других популярных трендов оказались очки, будто из экипировки велосипедиста, и пестрые банданы. Больше образов звезд и инфлюенсеров — в нашей фотогалерее.

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