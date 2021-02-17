Пупок напоказ и бра-«шторки»: тренды 2000-х, которые придется вспомнить весной
Фото: Instagram @haileybieber
Эталонные модницы приняли единогласное решение: открытому пупку — быть. Потому брюки с ультранизкой посадкой составили конкуренцию своим «коллегам» в духе 80-х, а кроп-топы продолжают мотивировать на дополнительные подходы упражнений для пресса. Хейли Бибер, например, решила не ждать тепла и оголила живот уже в феврале, замиксовав кожаные брюки и укороченный спортивный жилет. А Кайли Дженнер смело хвастается осиной талией в облегающих топах и подчеркивает ее минималистичными цепочками — теми же, что были на острие моды в 2000-х.
Фото: Vogue.com
Уверены, что бикини с бра-«шторками» в преддверии отпусков и теплого сезона будут разлетаться как горячие пирожки. Дизайнеры заявляют, что бюстгальтеры не стоит прятать, подбирать в тон одежды и под текстуру ткани. А вот бренд Etro и предложил носить рубашки бойфренда нараспашку, чтобы верх купальника было видно. В числе других популярных трендов оказались очки, будто из экипировки велосипедиста, и пестрые банданы. Больше образов звезд и инфлюенсеров — в нашей фотогалерее.
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Фото: Instagram / Vogue.com
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