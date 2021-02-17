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Пупок напоказ и бра-«шторки»: тренды 2000-х, которые придется вспомнить весной

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Хейли Бибер

Фото: Instagram @haileybieber

Тренды одной из самых провокационных эпох прощаются с нами уже третий десяток лет, но не торопятся уходить. А подогревают интерес к ним селебрити, то и дело цитируя узнаваемые черты 2000-х. В авангарде любительниц нулевых — сестры Кардашьян, Дуа Липа, Елена Перминова, Хейли Бибер и Эльза Хоск. Рассказываем, какие тенденции все же придется вспомнить грядущей весной.

Эталонные модницы приняли единогласное решение: открытому пупку — быть. Потому брюки с ультранизкой посадкой составили конкуренцию своим «коллегам» в духе 80-х, а кроп-топы продолжают мотивировать на дополнительные подходы упражнений для пресса. Хейли Бибер, например, решила не ждать тепла и оголила живот уже в феврале, замиксовав кожаные брюки и укороченный спортивный жилет. А Кайли Дженнер смело хвастается осиной талией в облегающих топах и подчеркивает ее минималистичными цепочками — теми же, что были на острие моды в 2000-х.

Etro Spring 2021

Фото: Vogue.com

Уверены, что бикини с бра-«шторками» в преддверии отпусков и теплого сезона будут разлетаться как горячие пирожки. Дизайнеры заявляют, что бюстгальтеры не стоит прятать, подбирать в тон одежды и под текстуру ткани. А вот бренд Etro и предложил носить рубашки бойфренда нараспашку, чтобы верх купальника было видно. В числе других популярных трендов оказались очки, будто из экипировки велосипедиста, и пестрые банданы. Больше образов звезд и инфлюенсеров — в нашей фотогалерее.

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Фото: Instagram / Vogue.com

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