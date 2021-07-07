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Каннские страсти: Изабель Гулар «украла» наряд у «Мисс Вселенной»

6 июня состоялось торжественное открытие Каннского фестиваля, и звезды снова щеголяли по красной дорожке на умопомрачительных шпильках. В числе прибывших в Канны из Парижа и ангел Victoria’s Secret Изабель Гулар — красотка с роскошной фигурой и загаром цвета бронзы, фото которой мотивируют добрую половину Instagram. Мы поймали модель на модном преступлении — копировании образа Оливии Калпо, в котором «Мисс Вселенная — 2017» еще недавно дефилировала по улицам Нью-Йорка.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Изабель Гулар

Фото: Instagram @izabelgoulart

Гулар нарядилась в total-образ Etro на базе классической двойки цвета молока из укороченных брюк и двубортного жакета. Скреплен союз остромодным приемом — топом-банданой с пестрым принтом. В дополнение, помимо внушительного багажа с нарядами, пара удобных минималистичных сандалий.

Образ Оливии Калпо, который она составила еще в июне, — идентичен. Правда, в ход пошел плетеный клатч, брутальная цепь и босоножки с квадратными мысами от Bottega Veneta. Чем завершится битва моделей — решать вам. Голосуйте!

Оливия Калпо

Оливия Калпо

Фото: Instagram @oliviaculpo

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Фото: Globallook / Instagram @oliviaculpo / @izabelgoulart

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