Каннские страсти: Изабель Гулар «украла» наряд у «Мисс Вселенной»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @izabelgoulart
Гулар нарядилась в total-образ Etro на базе классической двойки цвета молока из укороченных брюк и двубортного жакета. Скреплен союз остромодным приемом — топом-банданой с пестрым принтом. В дополнение, помимо внушительного багажа с нарядами, пара удобных минималистичных сандалий.
Образ Оливии Калпо, который она составила еще в июне, — идентичен. Правда, в ход пошел плетеный клатч, брутальная цепь и босоножки с квадратными мысами от Bottega Veneta. Чем завершится битва моделей — решать вам. Голосуйте!
Фото: Instagram @oliviaculpo
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Фото: Globallook / Instagram @oliviaculpo / @izabelgoulart
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