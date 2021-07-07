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Каннские страсти: Изабель Гулар «украла» наряд у «Мисс Вселенной»

6 июня состоялось торжественное открытие Каннского фестиваля, и звезды снова щеголяли по красной дорожке на умопомрачительных шпильках. В числе прибывших в Канны из Парижа и ангел Victoria’s Secret Изабель Гулар — красотка с роскошной фигурой и загаром цвета бронзы, фото которой мотивируют добрую половину Instagram. Мы поймали модель на модном преступлении — копировании образа Оливии Калпо, в котором «Мисс Вселенная — 2017» еще недавно дефилировала по улицам Нью-Йорка.