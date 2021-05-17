passion.ru

От 3 000 рублей до нескромно дорогих: 10 стильных пар обуви на лето

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Наталья Водянова

Фото: Instagram @natasupernova

Хрустальная туфелька Золушки, с которой принц объездил все королевство, сатиновые Hangisi от Manolo Blahnik, помирившие Кэрри Брэдшоу и Мистера Бига… В некоторых романах шпильки скрепляли союзы прочнее, чем увесистые бриллианты. Мы нашли 10 моделей босоножек и туфель на лето, которые претендуют на место в вашем сердце. В модном гиде Passion.ru — и бюджетные варианты, и те, что могут заставить любого принца побегать.

Wish-лист

Сара Джессика Паркер в сериале «Секс в большом городе»

Фото: Globallook

Режим Кэрри Брэдшоу, страдавшей неизлечимой зависимостью от туфель, активирован. Героиня «Секса в большом городе» спускала на них целое состояние, но мы будем тратить вдумчиво. Поэтому предлагаем полюбоваться слингбэками Colibri Lite от Fendi и плетеными мюли Versalia от Casadei, а заодно — заглянуть в масс-маркет.

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Fendi, 78 000 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Вариантов — масса: от ортопедических слайдов, дизайн которых навеян японскими сандалиями гэта, до остромодных кожаных вьетнамок на платформе (отличная альтернатива The Row, по которым сходят с ума все фэшионистки).

Практика

Рианна

Фото: Globallook

Первый и абсолютный must-have — ультраяркие мюли. Если в этом сезоне вы обзавелись парой в ультраактуальном оттенке Grass или фуксии — вы на коне. С ними легко превратить даже самый скучный офисный костюм в коктейльный look — достаточно надеть блейзер поверх кружевного бра и добавить мюли сочных цветов.

Мари фон Беренс

Фото: Instagram @mvb

Мы уже упоминали массивные кожаные вьетнамки The Row, которые захватили street style-хроники еще в 2020-м. Если после локдауна желание наряжаться и преодолевать марафонские дистанции на шпильках не появилось, то такая обувь — безупречный вариант. Минималистичная пара в черном или белом цветах покажет абсолютную совместимость со струящимися комбинациями, брюками-палаццо и денимом.

Жюли Феррери

Фото: Instagram @juliesfi

Вьетнамки давно вышли с песочных берегов на бетонные, и это точно. Не сдаются в этом сезоне и модели на миниатюрных шпильках, которые некогда популяризовали Bottega Veneta и Prada. Если сандалии на платформе кажутся слишком брутальными, обратите внимание на те, что так стильно дополнили аутфит Жюли Феррери.

Перниль Тейсбек

Фото: Instagram @pernilleteisbaek

И снова ставка на комфорт не проигрывает. Перниль Тейсбек, например, уже оценила всю прелесть удобных сандалий с актуальными «дутыми» деталями. Вывод: чем массивнее силуэт, тем лучше.

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Фото: Instagram / архивы пресс-служб

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