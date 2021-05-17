От 3 000 рублей до нескромно дорогих: 10 стильных пар обуви на лето

Хрустальная туфелька Золушки, с которой принц объездил все королевство, сатиновые Hangisi от Manolo Blahnik, помирившие Кэрри Брэдшоу и Мистера Бига… В некоторых романах шпильки скрепляли союзы прочнее, чем увесистые бриллианты. Мы нашли 10 моделей босоножек и туфель на лето, которые претендуют на место в вашем сердце. В модном гиде Passion.ru — и бюджетные варианты, и те, что могут заставить любого принца побегать.