От 3 000 рублей до нескромно дорогих: 10 стильных пар обуви на лето
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я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @natasupernova
Wish-лист
Фото: Globallook
Режим Кэрри Брэдшоу, страдавшей неизлечимой зависимостью от туфель, активирован. Героиня «Секса в большом городе» спускала на них целое состояние, но мы будем тратить вдумчиво. Поэтому предлагаем полюбоваться слингбэками Colibri Lite от Fendi и плетеными мюли Versalia от Casadei, а заодно — заглянуть в масс-маркет.
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Фото: Архивы пресс-служб
Вариантов — масса: от ортопедических слайдов, дизайн которых навеян японскими сандалиями гэта, до остромодных кожаных вьетнамок на платформе (отличная альтернатива The Row, по которым сходят с ума все фэшионистки).
Практика
Фото: Globallook
Первый и абсолютный must-have — ультраяркие мюли. Если в этом сезоне вы обзавелись парой в ультраактуальном оттенке Grass или фуксии — вы на коне. С ними легко превратить даже самый скучный офисный костюм в коктейльный look — достаточно надеть блейзер поверх кружевного бра и добавить мюли сочных цветов.
Фото: Instagram @mvb
Мы уже упоминали массивные кожаные вьетнамки The Row, которые захватили street style-хроники еще в 2020-м. Если после локдауна желание наряжаться и преодолевать марафонские дистанции на шпильках не появилось, то такая обувь — безупречный вариант. Минималистичная пара в черном или белом цветах покажет абсолютную совместимость со струящимися комбинациями, брюками-палаццо и денимом.
Фото: Instagram @juliesfi
Вьетнамки давно вышли с песочных берегов на бетонные, и это точно. Не сдаются в этом сезоне и модели на миниатюрных шпильках, которые некогда популяризовали Bottega Veneta и Prada. Если сандалии на платформе кажутся слишком брутальными, обратите внимание на те, что так стильно дополнили аутфит Жюли Феррери.
Фото: Instagram @pernilleteisbaek
И снова ставка на комфорт не проигрывает. Перниль Тейсбек, например, уже оценила всю прелесть удобных сандалий с актуальными «дутыми» деталями. Вывод: чем массивнее силуэт, тем лучше.
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Фото: Instagram / архивы пресс-служб
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