Постройневшая Наталья Бочкарева выгуляла комбинезон цвета химзащиты

Бочкарева сделала ставку на оранжевый неон и не прогадала: оттенок химзащиты в числе самых популярных в этом сезоне (об остромодных и неочевидных цветах в палитре года читайте здесь). Актриса выбрала комбинезон на базе классических расклешенных брюк с подчеркнутой линией талии и интригующим каплевидным вырезом. Детали подали фигуру звезды с самых выгодных ракурсов, визуально сделав ноги бесконечными. Дополнили образ пудровые лодочки на шпильках экстремальной высоты и лаконичные ювелирные акценты.

Не так давно фигурой похвасталась и Наталья Подольская, ставшая мамой меньше года назад. Певица выгуляла крошечное дизайнерское платье за абсолютно нескромную сумму в чеке. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.