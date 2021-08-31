passion.ru

Постройневшая Наталья Бочкарева выгуляла комбинезон цвета химзащиты

Наталья Бочкарева посетила один из TikTok-домов и познакомилась с его главными героями. На встречу с юными звездами популярной онлайн-платформы 41-летняя актриса приехала максимально эффектно — в ультраярком образе и с отличным настроением. Разбираем образ звезды «Счастливы вместе» в деталях!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Наталья Бочкарева

Фото: Instagram @natalia_bochkareva_official

Бочкарева сделала ставку на оранжевый неон и не прогадала: оттенок химзащиты в числе самых популярных в этом сезоне (об остромодных и неочевидных цветах в палитре года читайте здесь). Актриса выбрала комбинезон на базе классических расклешенных брюк с подчеркнутой линией талии и интригующим каплевидным вырезом. Детали подали фигуру звезды с самых выгодных ракурсов, визуально сделав ноги бесконечными. Дополнили образ пудровые лодочки на шпильках экстремальной высоты и лаконичные ювелирные акценты.

Не так давно фигурой похвасталась и Наталья Подольская, ставшая мамой меньше года назад. Певица выгуляла крошечное дизайнерское платье за абсолютно нескромную сумму в чеке. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @natalia_bochkareva_official

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram