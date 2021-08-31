Подольская примерила крошечное (и очень дерзкое) платье за 241 000 рублей

Пэчворк, цветочные и тропические принты — узнаваемая трейдмарка Dolce & Gabbana, как и помпезность в лучших итальянских традициях. Наталья примерила крошечное платье, будто собранное из десяти разных. В нем — целый микс паттернов и оттенков, причем самых ярких. Длина подчеркнула бесконечные ноги артистки, которая меньше года назад стала мамой во второй раз. Стоимость наряда — абсолютно нескромная: рекордные 3 289 долларов (около 241 000 рублей). К нему — эффектные туфли с пестрым коктейлем из барочных принтов.

Звезды не скупятся на трендовые вещи и порой спускают на них целое состояние. Например, недавно Агата Муцениеце блистала в джинсовке Maison Margiela за 94 000 рублей — кстати, рваной. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.