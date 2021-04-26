Портфель за 148 000 рублей и шарф с подиума: сколько стоит look Петросяна

Все свое Евгений Ваганович носит с собой и прячет надежно. Важные вещи поручено хранить портфелю Porte-Documents Jour от Louis Vuitton. Приобретение за 148 000 рублей трудно не узнать: об инвестиции буквально кричит узнаваемая канва Monogram Macassar с отделкой из яловой кожи. Вторит цвету аксессуара палантин в лучших тенденциях этно-стиля. Прикупить подобный можно в Etro, и обойдется такая вещица из шелка и кашемира в 245 фунтов (около 25 500 рублей по актуальному курсу).