Портфель за 148 000 рублей и шарф с подиума: сколько стоит look Петросяна
Фото: Instagram @petrosyanevgeny
Все свое Евгений Ваганович носит с собой и прячет надежно. Важные вещи поручено хранить портфелю Porte-Documents Jour от Louis Vuitton. Приобретение за 148 000 рублей трудно не узнать: об инвестиции буквально кричит узнаваемая канва Monogram Macassar с отделкой из яловой кожи. Вторит цвету аксессуара палантин в лучших тенденциях этно-стиля. Прикупить подобный можно в Etro, и обойдется такая вещица из шелка и кашемира в 245 фунтов (около 25 500 рублей по актуальному курсу).
Напомним, что сейчас Евгений Петросян живет в браке с 32-летней Татьяной Брухуновой, которая подарила ему сына Вагана. Расставание с Еленой Степаненко далось трудно: пара встала на длинную тропу бракоразводной войны. Не так давно стало известно, что коллега юмориста Юрий Гальцев живет с молодой любовницей, и жена его в этом поддерживает. Подробности — на Passion.ru.
Фото: Instagram
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