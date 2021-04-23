Юморист Юрий Гальцев два года живет с молодой любовницей с согласия жены
Фото: Global Look Press
Законная супруга юмориста Ирина Ракшина, которая родила ему дочь Машу, в курсе сложившейся ситуации, но ругать мужа не собирается. Молодая сожительница артиста в 2015 году родила от Гальцева сына Глеба. Мария и Юрий живут вместе уже с 2018 года в элитной квартире в центре Петербурга. По словам режиссера Дмитрия Панченко, роман Гальцеву пошел на пользу, он заметно помолодел.
Как пишет eg.ru, с законной супругой Гальцев расстался в хороших отношениях.
Фото: Global Look Press
Гальцев не единственный юморист, который за последние годы завел новую семью. В 2018 году Евгений Петросян расстался с Еленой Степаненко, развод проходил тяжело. Но, по словам артистки эстрады, сейчас уже все позади, и она давно простила бывшего мужа.
О том, что у Евгения Петросяна и его помощницы Татьяны Брухуновой родился ребенок, стало известно в конце марта 2020 года. У Петросяна также есть взрослая дочь Викторина, которая живет и работает в США. По неподтвержденной информации, Петросян и Брухунова воспользовались услугами суррогатного материнства, а роды прошли в одном из медицинских центров Дубая.
Фото: Instagram/@galtsev_yuriy, Global Look Press
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