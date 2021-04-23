Юморист Юрий Гальцев два года живет с молодой любовницей с согласия жены

Законная супруга юмориста Ирина Ракшина, которая родила ему дочь Машу, в курсе сложившейся ситуации, но ругать мужа не собирается. Молодая сожительница артиста в 2015 году родила от Гальцева сына Глеба. Мария и Юрий живут вместе уже с 2018 года в элитной квартире в центре Петербурга. По словам режиссера Дмитрия Панченко, роман Гальцеву пошел на пользу, он заметно помолодел.

Как пишет eg.ru, с законной супругой Гальцев расстался в хороших отношениях.