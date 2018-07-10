Полина Гагарина vs Ксения Собчак: кто из звезд выглядит лучше в прозрачном платье-паутинке

Время от времени звезды выбирают для выхода в свет недорогие наряды. Гораздо реже они появляются в одинаковых туалетах. Сегодня совпало все: Полина Гагарина и Ксения Собчак одновременно опубликовали снимки в одном и том же бюджетном платье-паутинке.

Прозрачное платье из тончайших нитей выгодно подчеркнуло фигуру сильно похудевшей Полины Гагариной. Чтобы не «засветить лишнее», певица надела под него короткие шорты и маечку телесных оттенков. Дополнили лук открытые бежевые босоножки.