«Стройная как модель»: Полина Гагарина демонстрирует идеальный пресс и бесконечные ноги верхом на розовом фламинго

Мало кто помнит, какой была Полина Гагарина в начале своей музыкальной карьеры. Тогда все могли решить: девушка склонна к полноте. Сегодня же мама двоих детей может похвастаться модельной фигурой.
«"Наконец-то и у меня будет такая фотография" — подумала я, но тут появился Он», — поделилась певица серией фотографий в бикини.
В кадре с Полиной Гагариной оказался известный хореограф и танцор Сергей Черкасов. Сопровождают ли ее муж и дети в рабочей поездке — неизвестно.
Поклонники восхищаются стройностью любимицы: «Богиня! Что сказать, нет слов, одни эмоции», «Какие ножки», «Фигура шикарная просто!!!», «Стройная как модель».
Фото: instagram