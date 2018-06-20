«Стройная как модель»: Полина Гагарина демонстрирует идеальный пресс и бесконечные ноги верхом на розовом фламинго

Мало кто помнит, какой была Полина Гагарина в начале своей музыкальной карьеры. Тогда все могли решить: девушка склонна к полноте. Сегодня же мама двоих детей может похвастаться модельной фигурой.

«"Наконец-то и у меня будет такая фотография" — подумала я, но тут появился Он», — поделилась певица серией фотографий в бикини.