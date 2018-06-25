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Коллега Ксении Собчак рассекретила ее вторую беременность

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Серый слайд, который
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Ксения Собчак

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Супруга рэпера Dino MC подтвердила слухи об «интересном положении» телеведущей.

Мешковатые наряды, в которых в последнее время выходит в свет Ксения Собчак, породили слухи о ее беременности. Телеведущая не скрывает, что, что в период предвыборной компании, когда она являлась кандидатом на пост президента страны, борьбу за совершенную фигуру ей пришлось отложить. Однако подписчики знаменитости уверены — скоро супруг Ксении, актер Максим Виторган, вновь станет папой.

На днях Ксения Собчак в рамках премии журнала FB встретилась с супругой рэпера Dino MC Мишаней Мишиной (настоящее имя Марина Кузьминых, — прим.ред.), которая поделилась впечатлениями от встречи в своем Instagram, а также рассекретила «интересное положение» экс-«блондинки в шоколаде».

Скриншот из Instagram Мишани Мишиной

Будущий малыш станет вторым для Ксении Собчак и Максима Виторгана, в 2016 году у пары родился сын Платон. От предыдущего брака у актера есть 21-летняя дочь Полина и 17-летний сын Даниил.

Фото: Екатерина Ширинкина/Passions.ru, instagram

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