Коллега Ксении Собчак рассекретила ее вторую беременность

Мешковатые наряды, в которых в последнее время выходит в свет Ксения Собчак, породили слухи о ее беременности. Телеведущая не скрывает, что, что в период предвыборной компании, когда она являлась кандидатом на пост президента страны, борьбу за совершенную фигуру ей пришлось отложить. Однако подписчики знаменитости уверены — скоро супруг Ксении, актер Максим Виторган, вновь станет папой.