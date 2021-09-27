Похудевшая Ирина Дубцова похвасталась талией в дерзком платье-футляре
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @dubtsova_official
Дубцова выстроила монохромный образ вокруг черного цвета. В главной роли — классическое платье-футляр длины мидакси, которое определенно стоит взять на заметку в условиях неспокойной сентябрьской погоды. Ирина накинула на плечи базовый черный блейзер и вооружилась вместительной сумкой цвета карамели (Hermès, конечно же). Дополнили образ крупные солнцезащитные очки и акцентные серьги в форме крестов (о символике украшений читайте по ссылке).
Total black — всегда беспроигрышный вариант, и при правильном подходе от него трудно заскучать. Мы собрали 10 эффектных образов звезд в маленьких черных платьях, волнующих воображение: от легендарного мини принцессы Дианы, которое она выбрала в отместку за измены мужа, до недавнего выхода Крисси Тейген в прозрачной сетке. Подробности с фото ищите на Passion.ru.
Фото: Instagram @dubtsova_official