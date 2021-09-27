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Похудевшая Ирина Дубцова похвасталась талией в дерзком платье-футляре

Ирина Дубцова порекомендовала эффективный и проверенный лично способ борьбы с осенней хандрой. Певица отправилась на шопинг, и вам советует — для снятия напряжения и поднятия настроения. Артистка похвасталась новыми модными трофеями с забега по магазинам, а заодно — заметно постройневшей фигурой в элегантном образе.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ирина Дубцова

Фото: Instagram @dubtsova_official

Дубцова выстроила монохромный образ вокруг черного цвета. В главной роли — классическое платье-футляр длины мидакси, которое определенно стоит взять на заметку в условиях неспокойной сентябрьской погоды. Ирина накинула на плечи базовый черный блейзер и вооружилась вместительной сумкой цвета карамели (Hermès, конечно же). Дополнили образ крупные солнцезащитные очки и акцентные серьги в форме крестов (о символике украшений читайте по ссылке).

Total black — всегда беспроигрышный вариант, и при правильном подходе от него трудно заскучать. Мы собрали 10 эффектных образов звезд в маленьких черных платьях, волнующих воображение: от легендарного мини принцессы Дианы, которое она выбрала в отместку за измены мужа, до недавнего выхода Крисси Тейген в прозрачной сетке. Подробности с фото ищите на Passion.ru.

Фото: Instagram @dubtsova_official