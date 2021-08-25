10 образов звезд с черными микроплатьями, волнующими воображение

Сразу несколько вариаций на тему маленького черного платья показывала Леди Гага, которую снова перебрасывало из крайности в крайность. «Мама монстров» щеголяла в трикотажном Lanvin с «крыльями» из перьев, которое дополнила стрипами на 20-сантиметровых платформах. А затем примерила образ дерзкой школьницы с платьем с ажурным воротничком от Andrew Gn.

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