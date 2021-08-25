10 образов звезд с черными микроплатьями, волнующими воображение
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
Среди горячих трендов — платья-сетки, которые вскружат голову любому. Эмили Ратажковски сделала ставку на экстремально короткую длину, разрезы и дерзкие шпильки, а Крисси Тейген пошла дальше и выбрала гибрид из платья-футляра и боди — нескромный и абсолютно прозрачный.
Фото: Dpa
Сразу несколько вариаций на тему маленького черного платья показывала Леди Гага, которую снова перебрасывало из крайности в крайность. «Мама монстров» щеголяла в трикотажном Lanvin с «крыльями» из перьев, которое дополнила стрипами на 20-сантиметровых платформах. А затем примерила образ дерзкой школьницы с платьем с ажурным воротничком от Andrew Gn.
Ранее мы рассказывали, как нескучно обыграть total black. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / Dpa / Instagram
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