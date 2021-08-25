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10 образов звезд с черными микроплатьями, волнующими воображение

О маленьком черном платье сказано было немало — чего стоит легендарный выход принцессы Дианы в 1994-м году в Christina Stambolian. Вместо заранее заготовленного чинного наряда, леди Ди надела так называемое «платье мести», которое стало реакцией на новости об измене мужа. Мы собрали 10 выходов знаменитостей в образах, волнующих воображение, — листайте галерею!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Эмили Ратажковски

Фото: Eastnews

Среди горячих трендов — платья-сетки, которые вскружат голову любому. Эмили Ратажковски сделала ставку на экстремально короткую длину, разрезы и дерзкие шпильки, а Крисси Тейген пошла дальше и выбрала гибрид из платья-футляра и боди — нескромный и абсолютно прозрачный.

Принцесса Диана

Принцесса Диана

Фото: Dpa

Сразу несколько вариаций на тему маленького черного платья показывала Леди Гага, которую снова перебрасывало из крайности в крайность. «Мама монстров» щеголяла в трикотажном Lanvin с «крыльями» из перьев, которое дополнила стрипами на 20-сантиметровых платформах. А затем примерила образ дерзкой школьницы с платьем с ажурным воротничком от Andrew Gn.

Ранее мы рассказывали, как нескучно обыграть total black. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Dpa / Instagram

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