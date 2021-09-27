Ключ — к успеху, бабочка — на счастье: о чем говорят подаренные украшения

Ключ

Во многих культурах ключ зачастую символизирует оберег и часто наделяется магическими свойствами. Такое украшение поможет своему владельцу открыть новые возможности или найти выход из сложной ситуации. Многие считают, что этот символ отворяет двери к самопознанию и успеху. Отличный подарок для придания сил и уверенности в себе вашему близкому другу или коллеге.

Крест

Традиционно нательный крест служит символом веры и знаком принадлежности к христианству. Кресты без распятия стали активно выступать в роли украшений и стильных аксессуаров. Такие известные модные Дома, как Dolce & Gabbana, Chanel, Versace, Dior, Valentino, Gucci, популяризировали этот символ в своих коллекциях и в бижутерии.