Ключ — к успеху, бабочка — на счастье: о чем говорят подаренные украшения

Ключ — к успеху, бабочка — на счастье: о чем говорят подаренные украшенияСчитываем символику ювелирных изделий
Ольга Лефферс
Историк моды, коллекционер и основательница галереи винтажных украшений и одежды VintageDream
Сердце
Изделия в форме сердца символизируют любовь, нежность и привязанность. Такой талисман отлично подойдет как в качестве подарка для признания в своих романтических чувствах, так и для выражения любви родным и близким.
Фото: Архивы пресс-служб
Ключ
Во многих культурах ключ зачастую символизирует оберег и часто наделяется магическими свойствами. Такое украшение поможет своему владельцу открыть новые возможности или найти выход из сложной ситуации. Многие считают, что этот символ отворяет двери к самопознанию и успеху. Отличный подарок для придания сил и уверенности в себе вашему близкому другу или коллеге.
Крест
Традиционно нательный крест служит символом веры и знаком принадлежности к христианству. Кресты без распятия стали активно выступать в роли украшений и стильных аксессуаров. Такие известные модные Дома, как Dolce & Gabbana, Chanel, Versace, Dior, Valentino, Gucci, популяризировали этот символ в своих коллекциях и в бижутерии.
Фото: Vogue.com
Знаки зодиака
Чаще всего такие символы используются при изготовлении подвесок и кулонов. Считается, что они подчеркивают индивидуальные черты характера, усиливают энергетику человека и служат оберегом. Этот универсальный талисман можно подарить на день рождения или любой другой праздник в качестве памятного сувенира.
Насекомые
Помимо классической символики, всегда были популярны изделия в форме насекомых. Насекомые особо почитались у многих древних народов, а некоторые из них даже считались священными. Признанным мастером по изготовлению украшений в виде насекомых был основатель Дома Cartier — Луи-Франсуа Картье (Louis-François Cartier). Именно его творения заставили весь высший свет Европы тех времен украшать свои прически, головные уборы и платья изделиями в виде бабочек, стрекоз и жуков из серебра, золота и платины.
Фото: Архивы пресс-служб
В ХХ веке, во времена расцвета бижутерии, многие известные американские бренды — Ciner, Joseff of Hollywood, Trifari, Nettie Rosenstein, Coro — продолжали создавать украшения в виде насекомых. В наши дни самые эффектные украшения с изображением насекомых создает английская компания Askew London, знаменитая своими египетскими коллекциями. Их скарабеи и бабочки узнаваемы и невероятно востребованы.
Фото: Пресс-служба
Прекрасным подарком может стать брошь в виде бабочки, которая символизирует легкость и грацию. У китайцев она — атрибут бессмертия и радости. У кельтов эти грациозные создания являлись символом души. Пара порхающих бабочек в Японии означает любовь и супружеское счастье. Украшение в виде бабочки принесет его обладателю легкость, счастье и радость.
Растительные мотивы
Популярные украшения с цветочными и лиственными элементами символизируют жизненную силу, весну и возрождение. Не менее распространенный символ дерева означает плодородие, гармонию и равновесие. Подарки с такими изображениями могут стать оберегом, они идеально подойдут, чтобы выразить свое внимание и заботу близким друзьям, родственникам и любимым.
Фото: Пресс-служба
Правильно подобранный символ в украшении станет не только красивым сувениром, но и долгие годы будет напоминать человеку о ваших чувствах и отношении к нему.
Фото: архивы пресс-служб