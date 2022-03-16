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Похорошевшая Брижит Макрон показала, как носить total black и выглядеть на миллион

Брижит Макрон встретилась с министром национального образования. Для официального визита первая леди Франции выбрала монохромный аутфит на базе черного цвета, на который регулярно делает ставки (и не проигрывает). Учимся у жены президента, как нескучно носить total black и не потеряться в толпе.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Брижит Макрон

Фото: Globallook

По части стиля леди Макрон составила вполне достойную конкуренцию своей предшественнице Карле Бруни, с которой, кстати, виделась не так давно.

Как истинная парижанка, Брижит выбрала классические брюки высокой посадки, зауженные книзу. Стрелки — вполне привычный маневр, который визуально удлиняет ноги. Дополняет образ черная блузка и жакет из плотной фактурной ткани с акцентными пуговицами. Финальный штрих — замшевые ботильоны.

Брижит Макрон

Брижит Макрон

Фото: Globallook

Напомним, что разница в возрасте между президентом Эмманюэлем Макроном и его супругой составляет 24 года. Но ее едва ли кто-то замечает: Брижит всегда выглядит на все сто, щеголяет в мини-юбках и на головокружительных шпильках. Мы спросили у стилиста-имиджмейкера, в чем секрет. Подробности ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook

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