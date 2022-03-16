Похорошевшая Брижит Макрон показала, как носить total black и выглядеть на миллион

По части стиля леди Макрон составила вполне достойную конкуренцию своей предшественнице Карле Бруни, с которой, кстати, виделась не так давно.

Как истинная парижанка, Брижит выбрала классические брюки высокой посадки, зауженные книзу. Стрелки — вполне привычный маневр, который визуально удлиняет ноги. Дополняет образ черная блузка и жакет из плотной фактурной ткани с акцентными пуговицами. Финальный штрих — замшевые ботильоны.