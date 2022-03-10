Карла Бруни-Саркози вышла в свет в дерзких кожаных легинсах и под руку с супругом
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Фото: Eastnews
54-летняя Бруни остается моделью в любой ситуации, причем всегда с приставкой «супер». И на этот раз Карла дефилировала по улицам Парижа от бедра, в ультрадерзких легинсках из искусственной кожи и брутальных жокейских сапогах. Дополнила тандем база — простая черная водолазка и классический бархатный жакет. В завершение — узнаваемая сумка кросс-боди Christian Dior и темные солнцезащитные очки.
К бывшей первой леди присоединилась и действующая: Брижит Макрон похвасталась как всегда безупречным двубортным пальто, чинными лодочками и аксессуарами из кожи.
Фото: Eastnews
В этот же день Кейт Миддлтон порадовала поклонников новым выходом в свет, а заодно и свежим образом, собранным из того, что есть в гардеробе. Герцогиня сделала ставку на самое модные брюки сезона и не прогадала — ноги в них выглядят бесконечными. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / Dpa / GettyImages