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Карла Бруни-Саркози вышла в свет в дерзких кожаных легинсах и под руку с супругом

Карла Бруни-Саркози хоть и часто мелькает в светских хрониках Парижа, но всегда без мужа. Редкий выход: экс-первая леди Франции появилась на публике вместе с супругом, бывшим президентом Николя Саркози. Повод, конечно, не из приятных — похороны известного журналиста Жана-Пьера Перно.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Карли Бруни и Николя Саркози

Фото: Eastnews

54-летняя Бруни остается моделью в любой ситуации, причем всегда с приставкой «супер». И на этот раз Карла дефилировала по улицам Парижа от бедра, в ультрадерзких легинсках из искусственной кожи и брутальных жокейских сапогах. Дополнила тандем база — простая черная водолазка и классический бархатный жакет. В завершение — узнаваемая сумка кросс-боди Christian Dior и темные солнцезащитные очки.

К бывшей первой леди присоединилась и действующая: Брижит Макрон похвасталась как всегда безупречным двубортным пальто, чинными лодочками и аксессуарами из кожи.

Карла Бруни, Николя Саркози и Брижит Макрон

Карла Бруни, Николя Саркози и Брижит Макрон

Фото: Eastnews

В этот же день Кейт Миддлтон порадовала поклонников новым выходом в свет, а заодно и свежим образом, собранным из того, что есть в гардеробе. Герцогиня сделала ставку на самое модные брюки сезона и не прогадала — ноги в них выглядят бесконечными. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Dpa / GettyImages

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