Карла Бруни-Саркози вышла в свет в дерзких кожаных легинсах и под руку с супругом

54-летняя Бруни остается моделью в любой ситуации, причем всегда с приставкой «супер». И на этот раз Карла дефилировала по улицам Парижа от бедра, в ультрадерзких легинсках из искусственной кожи и брутальных жокейских сапогах. Дополнила тандем база — простая черная водолазка и классический бархатный жакет. В завершение — узнаваемая сумка кросс-боди Christian Dior и темные солнцезащитные очки.

К бывшей первой леди присоединилась и действующая: Брижит Макрон похвасталась как всегда безупречным двубортным пальто, чинными лодочками и аксессуарами из кожи.