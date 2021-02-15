Показалось: звезды, которые любят наряды в тон кожи
Фото: Instagram @kimkardashian
От своего выбора однажды пострадала и сама госпожа Кардашьян, которую обвинили в злоупотреблении автозагаром и контурингом, из-за которых лицо модели слилось с водолазкой. Не упустили возможности покритиковать и подписчики Светланы Бондарчук, когда та поделилась в Instagram фото с отдыха в Дубае. Светская львица похвасталась роскошной фигурой в слитном купальнике, который практически слился с загаром. «Отвратительный цвет купальника», «Чуть темнее бы загар и можно было бы испытывать оптические иллюзии», «Показалось…», — не унимались фолловеры.
Фото: Instagram @xenia_sobchak
А вот Ксения Собчак сама развернула бурную дискуссию и даже поинтересовалась, все ли поклонники приблизили ее фотографию с яхты. Телеведущая надела базовую белую майку, а под нее — бежевый топ, который создал интригующий эффект. В числе поклонниц мимикрировать под одежду оказалась Оксана Самойлова, Наталья Рудова, Настя Каменских и другие знаменитости — больше образов в нашей фотогалерее.
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Фото: Instagram / Globallook
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