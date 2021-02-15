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Показалось: звезды, которые любят наряды в тон кожи

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Ким Кардашьян

Фото: Instagram @kimkardashian

Бежевый определенно в тренде и не собирается сдавать позиции. Поэтому звезды принялись интриговать поклонников фото в образах с эффектом голого тела. Быстрее всех сориентировалась Ким Кардашьян: дальновидная бизнесвумен уже давно выпускает белье и одежду, которую можно подобрать близко к тону кожи. Правда, далеко не всегда этот прием играет селебрити на руку. Смотрим, кто и как носит телесные оттенки, и кому уже изрядно досталось за это в Сети!

От своего выбора однажды пострадала и сама госпожа Кардашьян, которую обвинили в злоупотреблении автозагаром и контурингом, из-за которых лицо модели слилось с водолазкой. Не упустили возможности покритиковать и подписчики Светланы Бондарчук, когда та поделилась в Instagram фото с отдыха в Дубае. Светская львица похвасталась роскошной фигурой в слитном купальнике, который практически слился с загаром. «Отвратительный цвет купальника», «Чуть темнее бы загар и можно было бы испытывать оптические иллюзии», «Показалось…», — не унимались фолловеры.

Ксения Собчак

Фото: Instagram @xenia_sobchak

А вот Ксения Собчак сама развернула бурную дискуссию и даже поинтересовалась, все ли поклонники приблизили ее фотографию с яхты. Телеведущая надела базовую белую майку, а под нее — бежевый топ, который создал интригующий эффект. В числе поклонниц мимикрировать под одежду оказалась Оксана Самойлова, Наталья Рудова, Настя Каменских и другие знаменитости — больше образов в нашей фотогалерее.

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Фото: Instagram / Globallook

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