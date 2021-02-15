Показалось: звезды, которые любят наряды в тон кожи

Бежевый определенно в тренде и не собирается сдавать позиции. Поэтому звезды принялись интриговать поклонников фото в образах с эффектом голого тела. Быстрее всех сориентировалась Ким Кардашьян: дальновидная бизнесвумен уже давно выпускает белье и одежду, которую можно подобрать близко к тону кожи. Правда, далеко не всегда этот прием играет селебрити на руку. Смотрим, кто и как носит телесные оттенки, и кому уже изрядно досталось за это в Сети!