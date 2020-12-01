40-летняя Ким Кардашьян в брюках цвета лазури нарвалась на критику в Сети

Кардашьян подчеркнула изгибы фигуры ультраоблегающим нарядом, выстроенным вокруг микса текстур. На ней — водолазка с эффектом «голого тела», которая практически сливается с тоном кожи. Зарифмована деталь с дерзкими кожаными брюками-клеш насыщенного лазурного оттенка, которые поставили акцент на точеной талии и визуально сделали ноги бесконечными. В тон к ним подобраны лодочки с мерцающими пряжками. Для фото звезда воспользовалась любимыми бьюти-трюками: гладко уложенные и заплетенные в косу волосы и макияж с «кошачьими» стрелками и контурингом.