Показала лишнее: Кристен Стюарт забыла надеть бюстгальтер на светское мероприятие

Стюарт позировала перед объективами с открытым бюстом – по всей видимости, звезда решила, что многоярусного колье будет достаточно, чтобы прикрыть все «лишнее». Образ Кристен завершили плотные черные колготки, контрастирующие с конфетно-розовым оттенком наряда, и замшевые туфли с острыми носками и бантами.