Показала лишнее: Кристен Стюарт забыла надеть бюстгальтер на светское мероприятие
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Для светского мероприятия Стюарт выбрала розовый костюм из жакета и юбки от Chanel. Правда, придала классике бренда новое прочтение, сделав образ более дерзким и даже откровенным.
Kristen Stewart goes braless under a tailored pink co-ord as she attends special screening for Seberg in LAhttps://t.co/t7hTPDuVLZ— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 11, 2019
Стюарт позировала перед объективами с открытым бюстом – по всей видимости, звезда решила, что многоярусного колье будет достаточно, чтобы прикрыть все «лишнее». Образ Кристен завершили плотные черные колготки, контрастирующие с конфетно-розовым оттенком наряда, и замшевые туфли с острыми носками и бантами.
Фото: Vogue.com
Более скромную вариацию на тему этого костюма предложила Виржини Виар (новый креативный директор модного Дома Chanel, заместившая Карла Лагерфельда после его смерти в 2019 году). На показе весенне-летней коллекции этот look был дополнен полосатым топом – деталь, которую Стюарт решила упразднить в своем образе.
Фото: Globallook, Twitter
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