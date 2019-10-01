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Незнакомка ворвалась на подиум Chanel во время финального дефиле

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Vogue.com

Показ модного дома Chanel в рамках парижской Недели моды оказался под угрозой срыва. Во время финального дефиле из зрительного зала выбежала незнакомка, одетая в total look от бренда.

Яркую и неожиданную точку в конце модного шоу поставила 28-летняя YouTube-блогер, как сообщает Women’s Wear Daily. Девушка выбежала из зрительного зала и взобралась на подиум, присоединившись к моделям. На ней был твидовый костюм в клетку, черная шляпка и массивная обувь на высокой танкетке.

Видео: Twitter/Vanessa Friedman

Охранная служба отреагировала незамедлительно, однако, ее представители были заметно растеряны. Препятствием также стали декорации – на подиуме была создана грандиозная инсталляция в виде крыш домов. В момент всеобщего переполоха супермодель Джиджи Хадид, также принимавшая участие в шоу, подошла к незваной гостье, взяла ее за плечо и увела с подиума.

Видео: Instagram/Carine Roitfeld

Напоминаем, что руководство брендом Chanel после смерти Карла Лагерфельда было поручено Виржини Виар. О событиях февраля 2019 года и перестановках в модном доме читайте здесь.

Фото и видео: Vogue. com, Twitter, Instagram

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