Незнакомка ворвалась на подиум Chanel во время финального дефиле
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Vogue.com
Яркую и неожиданную точку в конце модного шоу поставила 28-летняя YouTube-блогер, как сообщает Women’s Wear Daily. Девушка выбежала из зрительного зала и взобралась на подиум, присоединившись к моделям. На ней был твидовый костюм в клетку, черная шляпка и массивная обувь на высокой танкетке.
Best @chanel finale video ever: Spot the catwalk- crasher! And spot the security guys running after her! #PFW pic.twitter.com/Wztgsj3jVq— Vanessa Friedman (@VVFriedman) October 1, 2019
Охранная служба отреагировала незамедлительно, однако, ее представители были заметно растеряны. Препятствием также стали декорации – на подиуме была создана грандиозная инсталляция в виде крыш домов. В момент всеобщего переполоха супермодель Джиджи Хадид, также принимавшая участие в шоу, подошла к незваной гостье, взяла ее за плечо и увела с подиума.
Напоминаем, что руководство брендом Chanel после смерти Карла Лагерфельда было поручено Виржини Виар. О событиях февраля 2019 года и перестановках в модном доме читайте здесь.
Фото и видео: Vogue. com, Twitter, Instagram
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