Незнакомка ворвалась на подиум Chanel во время финального дефиле

Охранная служба отреагировала незамедлительно, однако, ее представители были заметно растеряны. Препятствием также стали декорации – на подиуме была создана грандиозная инсталляция в виде крыш домов. В момент всеобщего переполоха супермодель Джиджи Хадид, также принимавшая участие в шоу, подошла к незваной гостье, взяла ее за плечо и увела с подиума.