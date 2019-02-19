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Карл Лагерфельд ушел из жизни в возрасте 85 лет

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Карл Лагерфельд

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Легендарный кутюрье скончался в своем доме во Франции.

Сегодня утром из Парижа пришли печальные новости. Модельера и креативного директора французского модного дома Chanel Карла Лагерфельда больше нет. Об этом сообщила газета Le Figaro. Лагерфельду было 85 лет.

«Кутюрье, фотограф и стилист был слаб на протяжении последних нескольких недель», — уточняется в публикации, но других подробностей не приводится. Причина смерти также пока неизвестна.

В конце января этого года Лагерфельд впервые не вышел на поклон в конце показа новой коллекции Chanel в Париже. Это событие вызвало большой резонанс, поскольку, начиная с 1983 года, легендарный кутюрье никогда не пропускал приветственных выходов в финале дефиле. Позднее представители бренда объяснили это усталостью Карла.

Лагерфельд никогда не был женат и не оставил прямых наследников (даже родных братьев и сестер у него не было). После смерти его спутника жизни Жака де Башера от СПИДа в 1989 году модельер жил один в особняке в Париже.

Passion.ru соболезнует близким и поклонникам творчества Карла Лагерфельда.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: Panoramic / Global Look Press

Видео: Youtube.com / NET-A-PORTER, Karl Lagerfeld

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